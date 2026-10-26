Balonul de Aur 2026, marii favoriți și premiul special BOAT. Mbappe: „Votez cu mine însumi!” / Replica lui Lamine Yamal

Lucas Digne, Lamine Yamal şi Bradley Barcola / Sursa foto: Agerpres

Luni, 26 octombrie, are loc cea de-a 70-a ediție a galei Balonul de Aur (Ballon d’Or). Ceremonia se va organiza pentru prima dată la Londra, la teatrul London Palladium. În cadrul acesteia, se va oferi și o distincție pentru cel mai bun câștigător Balon de Aur din istorie - „BOAT” sau „Ballon d'or of All Time”.

Balonul de Aur, unul dintre cele mai prestigioase premii individuale din fotbalul mondial, va fi acordat, luni seară, în urma votului oferit de 100 de jurnaliști, câte unul pentru fiecare țară din top 100 FIFA.

Criteriile de acordare a Balonului de Aur 2026

Primul criteriu avut în vedere la vot este reprezentat de performanțele individuale ale fotbaliștilor nominalizați. Al doilea criteriu este privind trofeele câștigate de candidați împreună cu echipa de club. Comportamentul sportiv (fairplayul) este al treilea și ultimul criteriu.

Mai mult, performanțele din intervalul de timp 3 august 2025 - 19 iulie 2026, în care este inclusă și Cupa Mondială 2026, vor fi analizate la ediția Balonului de Aur din 2026.

Marii favoriți și lista nominalizaților la Balonul de Aur 2026



Lamine Yamal, Harry Kane, Lionel Messi, Kylian Mbappe și Rodri se numără printre favoriții pentru cucerirea trofeului adjudecat de Ousmane Dembele în 2025.

Lista nominalizaţilor pentru Balonul de Aur este următoarea:

Jude Bellingham (Real Madrid, Anglia)

Pau Cubarsi (Barcelona, Spania)

Marc Cucurella (Chelsea, apoi Real Madrid, Spania)

Ousmane Dembélé (PSG, Franţa)

Bruno Fernandes (Manchester United, Portugalia)

Luis Diaz (Bayern München, Columbia)

Lamine Yamal (Barcelona, Spania)

Erling Haaland (Manchester City, Norvegia)

Harry Kane (Bayern München, Anglia)

Gabriel (Arsenal, Brazilia)

Achraf Hakimi (PSG, Maroc)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Georgia)

Marquinhos (PSG, Brazilia)

Lautaro Martinez (Inter Milano, Argentina)

Sadio Mané (Al-Nassr, Senegal)

Kylian Mbappé (Real Madrid, Franţa)

Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)

Nuno Mendes (PSG, Portugalia)

Michael Olise (Bayern München, Franţa)

João Neves (PSG, Portugalia)

William Pacho (PSG, Ecuador)

Julian Quiñones (Al-Qadsiah, Mexic)

Rodri (Manchester City, apoi Barcelona, Spania)

Declan Rice (Arsenal, Anglia)

Fabian Ruiz (PSG, Spania)

William Saliba (Arsenal, Franţa)

Ferran Torres (Barcelona, apoi PSG, Spania)

Dayot Upamecano (Bayern München, Franţa)

Vinicius Junior (Real Madrid, Brazilia)

Vitinha (PSG, Portugalia).

Pe lângă trofeele masculine și feminine, gala Balonului de Aur 2026 oferă distincții pentru:

Cel mai bun tânăr jucător - premiul Kopa.

Cel mai bun portar - premiul Yashin.

Cel mai bun atacant - premiul Gerd Müller.

Cel mai bun antrenor, la masculin și feminin.

Cel mai bun club, la masculin și feminin.

Premiul Socrates, pentru implicare socială și inițiative umanitare.

BOAT, premiul special al galei Balonului de Aur 2026 de la Londra

France Football, publicația care oferă Balonul de Aur, va acorda un premiu special acum, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la acordarea prestigiosului trofeu pentru prima oară. „BOAT” sau „Ballon d'or of All Time” este o distincție pentru cel mai bun câștigător Balon de Aur din istorie. Ea va fi oferită la gala de la Londra, luni, pe 26 octombrie.

Premiul poate fi obținut doar de fotbaliștii care au câștigat Balonul de Aur minimum de două ori în istorie, respectiv Alfredo Di Stefano, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Marco van Basten, Johan Cruyff, Karl-Heinz Rummenigge, Michel Platini, Ronaldo Nazario, Kevin Keegan și Franz Beckenbauer.

Kylian Mbappe este unul dintre favoriții în cursa pentru Balonul de Aur din 2026. El a declarat că s-ar vota pe sine pentru cel mai important trofeu individual din fotbal.

„Am sentimentul că îl pot câștiga anul acesta, așa că nu m-am distanțat de asta. Este un premiu individual. Juriul se uită la ceea ce a făcut jucătorul individual. Oamenii spun că nu am câștigat niciun trofeu, dar nu am văzut niciodată un câștigător unanim al Balonului de Aur care să îndeplinească toate criteriile de fiecare dată. Nu știu dacă cineva a câștigat vreodată cu 100% din voturi. Asta înseamnă că există întotdeauna cineva care crede că nu a meritat.

A fi golgheterul din istoria Cupei Mondiale, a depăși toate marile legende din istoria sportului în cel mai important turneu existent, este ceva ce îți rămâne în memorie, un eveniment global. A termina ca golgheter în cele mai importante competiții, unde joacă cei mai buni din lume, este semnificativ. Istoria ar trebui întotdeauna răsplătită.

Cu cine votez? Cu mine însumi! Dar îi pot înțelege pe cei care votează diferit, nu suntem într-o dictatură a gândirii. Când mă uit la argumente, când mă uit la competiție, îmi spun că nu ar fi un jaf”, a zis Kylian Mbappe pentru France Football, citat de Marca.

Lamine Yamal afirmă că el merită să câștige Balonul de Aur 2026



„Cui i-aș da Balonul de Aur? Celui mai bun jucător din lume. Cui o să i-l dea ei? E o discuție foarte lungă. Cred sincer că suntem doi cei mai buni din lume, iar anul acesta îl merit pentru ceea ce am câștigat.

Pentru mine, Mbappe și cu mine suntem cei mai buni doi jucători din lume. Pentru mine e clar, iar toți cei care urmăresc meciurile știu asta”, a declarat Lamine Yamal.