Ultimul tango pentru Lionel Messi: Cariera legendară a căpitanului Argentinei se încheie după 21 de ani

Lionel Messi la ultimul antrenament la Naționala Argentinei / Foto: Agerpres

Din articol Lionel Messi a fost la un pas să câștige și a doua Cupă Mondială din carieră

Lionel Messi, căpitanul Argentinei, va pune capăt carierei sale legendare la echipa națională, într-un meci amical de adio împotriva Beninului. Superstarului i se vor alătura toți colegii alături de care a câștigat Cupa Mondială în 2022, în Qatar.

Lionel Messi își va încheia marți cariera legendară la naționala Argentinei printr-un meci amical de adio împotriva Beninului, eveniment ce marchează începutul unei noi ere pentru campionii Americii de Sud, scrie Buenos Aires Times.

După mai bine de două decenii în serviciul țării sale, superstarul în vârstă de 39 de ani va preda definitiv banderola de căpitan. Ultima sa apariție în culorile „Albiceleste” va fi pe stadionul Monumental din Buenos Aires.

La acest moment de rămas-bun de pe scena internațională, Messi va fi aclamat de 85.000 de spectatori și de câțiva dintre coechipierii alături de care a atins culmile gloriei fotbalistice la Cupa Mondială din 2022 (Qatar), precum și de membri ai noii generații de fotbaliști argentinieni.

Meciul amical marchează un transfer simbolic de ștafetă pentru un jucător a cărui moștenire internațională include un titlu mondial, două trofee Copa América și trofeul Finalissima.

De asemenea, Messi se retrage deținând recordurile Argentinei pentru cele mai multe selecții și cele mai multe goluri marcate (125 de reușite în 207 meciuri), precum și recordul de 68 de pase decisive.

Lionel Messi a debutat la naționala Argentinei pe 17 august 2025, într-un meci împotriva Ungariei.

Meciul de retragere al lui Lionel Messi va fi miercuri, 7 octombrie 2026, începând cu ora 02:00, ora României.

Lionel Messi a fost la un pas să câștige și a doua Cupă Mondială din carieră

Retragerea sa vine la două luni și jumătate după înfrângerea suferită de Argentina în fața Spaniei în finala Cupei Mondiale, meci în care Messi a părăsit terenul în lacrimi, fără a reuși să aibă o influență majoră asupra jocului.

„Am dat totul. Nu mai am nimic de oferit și, în plus, vin din urmă jucători tineri valoroși care merită șansa lor”, a scris Messi în momentul în care și-a anunțat retragerea de la echipa națională, în luna august.

Messi rămâne sub contract cu Inter Miami până în 2028, deși, în urma decesului tatălui său, Jorge, survenit în urmă cu două luni, a dezvăluit că ar putea renunța definitiv la fotbal mai devreme decât anticipase.

Membri ai lotului Argentinei care a câștigat Cupa Mondială din 2022 și familiile acestora i se vor alătura lui Messi la meciul de adio de marți împotriva Beninului, echipă clasată pe locul 93 în lume. Veterani ai acelui triumf de la Doha, precum Ángel Di María – retras din fotbalul internațional în 2024 – vor fi prezenți pentru a asista la predarea ștafetei către o nouă generație, responsabilă cu prelungirea erei de aur a echipei „Albiceleste”.