Bosnia-România, ultimul meci din Liga Națiunilor: 550 de bilete alocate suporterilor români. Când se pun în vânzare

Echipa națională a României. Sursa foto: Agerpres

Biletele pentru meciul Bosnia și Herțegovina-România din Liga Națiunilor, programat pe 17 noiembrie, vor fi puse în vânzare miercuri, 21 octombrie, a anunțat Federația Română de Fotbal (FRF).

Ultimul meci al naționalei României în grupa din Liga Națiunilor, contra selecționatei Bosnia-Herțegovina, la Zenica, pe stadionul „Bilino Polje”, este programat marți, 17 noiembrie, de la ora 21:45.

Bilete puse în vânzare pentru ultimul meci al României din Liga Națiunilor

Biletele pentru această partidă vor fi puse în vânzare începând de miercuri, 21 octombrie, în jurul prânzului, și până cel târziu vineri, 6 noiembrie (sau până la epuizarea lor), pe site-ul bilete.frf.ro.

Suporterilor români li s-a alocat un număr de 550 de bilete în Peluza Sud, cu prețul de 21 de euro (113 RON).

Fiecare comandă va putea include maximum patru bilete, iar pentru fiecare persoană vor fi colectate următoarele date personale: nume complet, CNP, număr de telefon și adresă de e-mail. După încheierea procesului de vânzare și transmiterea informațiilor către federația gazdă, biletele în format electronic vor fi distribuite cumpărătorilor, prin intermediul e-mailului, nu mai devreme de 9 noiembrie 2026.

România primește vizita Poloniei, în penultimul meci din grupă

Înainte de merge în deplasare la Zenica, tricolorii vor primi vizita polonezilor, sâmbătă, 14 noiembrie, meci cu începere de la ora 21:45, pe Arena Națională, în etapa cu numărul 5 din Liga Națiunilor.

Duelul cu Polonia va fi pentru România ultimul meci al anului în fața propriilor suporteri, dar și ocazia unei revanșe, după eșecul categoric din tur, respectiv după rezultatele tuturor meciurilor din această campanie, încheiate cu înfrângeri consecutive.

Până luni, 19 octombrie, FRF a anunțat că 20.000 de suporteri au achiziționat bilete pentru acest meci.

Prețul biletelor de pe Arena Națională este cuprins între 50 RON (peluze) și 130 RON (tribunele 1 și 2, central), iar tinerii vor avea parte de o reducere. Atât copiii cu vârsta sub 15 ani (10 RON), cât și tinerii între 15 și 24 de ani (30 RON), vor beneficia de un preț preferențial în momentul achiziționării biletelor, potrivit FRF.

Copiii care nu au încă 15 ani împliniți vor avea acces în zona destinată familiilor, „Tribunele 1 și 2 Family Zone”, alegând tipul biletului (copil) la efectuarea comenzii. Datele copiilor trebuie introduse în sistem pentru generarea ulterioară a biletelor dedicate.

Comenzile pot include maximum patru bilete, excepție făcând cele din Family Zone, care pot conține până la cinci bilete, cel puțin unul dintre acestea fiind nevoie să fie alocat unui copil sub 15 ani.

În momentul achiziționării, pentru fiecare bilet va fi aplicată o taxă de procesare de doi RON.

Meciurile României în Liga Naţiunilor

Suedia - România 2-1, pe 25 septembrie (Strawberry Arena - Solna)

România - Bosnia-Herţegovina 2-4, pe 28 septembrie (Arena Naţională)

Polonia - România 6-0, pe 2 octombrie (Stadion Narodowy - Varşovia)

România - Suedia 0-1, pe 5 octombrie (Arena Naţională)

România - Polonia, pe 14 noiembrie, Arena Națională

Bosnia-Herțegovina, 17 noiembrie, Stadion „Bilino Polje” - Zenica