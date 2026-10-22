Liga Campionilor: Rezultatele și clasamentul, după etapa de miercuri seara

Din articol Rezultatele înregistrate în etapa a treia a Champions League:

''Tunarii'' au marcat primii, prin Eberechi Eze (25), care intrase după accidentarea lui Bukayo Saka. Bavarezii au egalat destul de repede, prin Alphonso Davies (35), lansat superb de Harry Kane. Atacantul englez a...

Tunarii au marcat primii, prin Eberechi Eze (25), care intrase după accidentarea lui Bukayo Saka. Bavarezii au egalat destul de repede, prin Alphonso Davies (35), lansat superb de Harry Kane. Atacantul englez a adus echipa lui Vincent Kompany în avantaj (61 - penalty), după hențul comis de Jurien Timber, dar Declan Rice (82) a stabilit scorul final, cu un șut din unghi.

Veteranul Manuel Neuer s-a remarcat la lovitura de cap a lui Konsa (49), când a respins în bară, și la șutul lui Timber (90+1). De partea cealaltă, David Raya s-a opus la șutul lui Gnabry (21) din careu și la mingea expediată cu capul de Upamecano (50).

Inter Milano a obținut cu mari emoții primele sale puncte din această ediție de Champions League, după 1-0 cu Șahtior Donețk. Unicul gol al partidei de pe San Siro a fost marcat de Carlos Augusto (77), pe contraatac, din pasa lui Mhitarian, fostul jucător al lui Șahtior, inspirat introdus de Cristian Chivu. Campioana Italiei a jucat din min. 68 în zece oameni, Alessandro Bastoni primind două cartonașe galbene în decurs de trei minute.

Portarul Josep Martinez a fost providențial pentru nerazzurri, cu intervenții la Bondar (40), Newertton (87) și Matvienko (88). Gazdele, lipsite de golgheterul Lautaro Martinez, au riscat mai puțin, dar au avut ocazii prin Marcus Thuram (3, 66), Bonny (21) și Mhitarian (84).

Într-un meci arbitrat, fără probleme, de Istvan Kovacs, Real Madrid a dispus de RB Leipzig cu 4-1.

Bernardo Silva (44) a îndeplinit o simplă formalitate, după ce șutul lui Arda Guler a fost blocat de portarul Maarten Vandevoordt. Arda Guler (52) a marcat spectaculos de la o jumătate de metru la recentrarea lui Kylian Mbappe, care și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor, cu un șut din marginea careului (83). Ivorianul Yan Diomande (87) a închis tabela pe Bernabeu, cu un voleu spectaculos în vinclu. Golul de onoare al echipei germane a fost reușit de Tidiam Gomis (85).

Courtois s-a evidențiat la șuturile lui Romulo (28) și Nkunku (41), acesta în situație de unu la unu.

De partea cealaltă, Vinicius Junior nu a reușit să-l învingă pe Vandevoordt în două rânduri (20, 45), portarul remarcându-se și la șutul lui Valverde (48).

Surpriza serii a fost produsă de debutanta LASK Linz, care s-a impus cu 3-2 pe Jose Alvalade, în fața lui Sporting Lisabona, obținând prima sa victorie în Champions League. Christoph Lang (15), Sasa Kalajdzic (63) și Krystof Danek (68) au înscris pentru campioana Austriei, în timp ce golurile leilor au fost semnate de columbianul Luis Javier Suarez (5 - penalty, 89).

Aston Villa și Betis și-au trecut în cont a treia lor victorie.

Villa a dispus de Viking Stavanger cu 3-1, la Birmingham, prin golurile reușite de Ross Barkley, Emiliano Buendia și Henrik Heggheim (autogol), respectiv Peter Christiansen.

Betis a trecut de Feyenoord cu 1-0, diferența fiind făcută de Isco.

Rezultatele înregistrate în etapa a treia a Champions League:

Marți

Fenerbahce Istanbul - Slavia Praga 2-2

Au marcat: Oguz Aydin 4, Mason Greenwood 11, respectiv Lukas Provod 15, Pavel Kacor 90.

Sabah FK - Borussia Dortmund 1-2

Au marcat: Aden McCarthy 39, respectiv Serhou Guirassy 10, 53.

AS Roma - Slovan Bratislava 5-0

Au marcat: Mario Hermoso 21, Nahuel Molina 39, Niccolo Pisilli 52, Donyell Malen 58 - penalty.

FC Porto - PSV Eindhoven 0-1

A marcat: Guus Til 57.

Liverpool - Villarreal 4-3

Au marcat: Alexis Mac Allister 36, 65, Ronald Araujo 45+2, Florian Wirtz 69, respectiv Georges Mikautadze 4, Sergi Cardona 29, Tani Oluwaseyi 87.

Manchester City - AEK Atena 5-1

Au marcat: Elliot Anderson 12, Phil Foden 34, 65, 76, Rayan Cherki 57, respectiv Stavros Pilios 52.

SSC Napoli - Bodo/Glimt 4-3

Au marcat: Matteo Politano 1, Scott McTominay 41, 75, Odin Bjoertuft (autogol) 88, respectiv Jens Petter Hauge 27, Andreas Helmersen 62, Sondre Brunstad Fet 90+4.

Paris Saint-Germain - FC Barcelona 4-2

Au marcat: Desire Doue 38, Lucas Hernandez 72, Vitinha 81, Fabian Ruiz 87, respectiv Xavi Espart 55, Lamine Yamal 79.

VfB Stuttgart - Atletico Madrid 1-1

Au marcat: Jamie Leweling 36, respectiv Julian Alvarez 47.

Cartonaș roșu: Morten Hjulmand (Atletico) 64.

Miercuri

Como - Manchester United 4-1

Au marcat: Nico Paz 2, 57, Anastasios Douvikas 49, Jacobo Ramon 76, respectiv Joshua Zirkzee 90+1.

Lille OSC - Galatasaray Istanbul 2-4

Au marcat: Soriba Diaoune 7, 39, respectiv Yunus Akgun 2, Aleksei Batrakov 44, Nabil Bentaleb (autogol) 52 Victor Osimhen 61.

Aston Villa - Viking Stavanger 3-1

Au marcat: Ross Barkley 23, Emiliano Buendia 37 - penalty, Henrik Heggheim (autogol) 62, respectiv Peter Christiansen 85.

Bayern Munchen - Arsenal Londra 2-2

Au marcat: Alphonso Davies 35, Harry Kane 61 - penalty, respectiv Eberechi Eze 25, Declan Rice 82.

FC Bruges - RC Lens 3-0

Au marcat: Hans Vanaken 45+3, Joaquin Seys 50, Carlos Forbs 72.

Inter Milano - Șahtior Donețk 1-0

A marcat: Carlos Augusto 77.

Cartonaș roșu: Alessandro Bastoni (Inter) 68.

Real Betis Sevilla - Feyenoord Rotterdam 1-0

A marcat: Isco 59 - penalty.

Real Madrid - RB Leipzig 4-1

Au marcat: Bernardo Silva 44, Arda Guler 52, Kylian Mbappe 83, Yan Diomande 87, respectiv Tidiam Gomis 85.

Sporting Lisabona - LASK Linz 2-3

Au marcat: Luis Javier Suarez 5 - penalty, 89, respectiv Christoph Lang 15, Sasa Kalajdzic 63, Krystof Danek 68.

Clasament

loc echipa J V E Î GM-GP P

1 Paris Saint-Germain 3 3 0 0 14-5 9

2 Aston Villa 3 3 0 0 12-3 9

3 Liverpool FC 3 3 0 0 12-7 9

4 Real Madrid 3 3 0 0 10-5 9

5 Betis Sevilla 3 3 0 0 7-4 9

6 VfB Stuttgart 3 2 1 0 7-2 7

7 Arsenal FC 3 2 1 0 6-2 7

8 FC Barcelona 3 2 0 1 11-6 6

9 Como 3 2 0 1 10-5 6

10 Manchester City 3 2 0 1 9-5 6

11 FC Bruges 3 2 0 1 9-6 6

12 Sporting Lisabona 3 2 0 1 7-4 6

13 Borussia Dortmund 3 2 0 1 5-4 6

14 Bayern Munchen 3 1 2 0 10-5 5

15 AS Roma 3 1 1 1 8-5 4

16 Atletico Madrid 3 1 1 1 4-3 4

16 Șahtior Donețk 3 1 1 1 4-3 4

18 PSV Eindhoven 3 1 1 1 2-2 4

19 Villarreal CF 3 1 0 2 8-8 3

20 Inter Milano 3 1 0 2 5-6 3

20 Manchester United 3 1 0 2 5-6 3

22 SSC Napoli 3 1 0 2 5-7 3

23 Galatasaray 3 1 0 2 6-9 3

23 LASK 3 1 0 2 6-9 3

25 Sabah FK 3 1 0 2 3-6 3

26 Feyenoord 3 1 0 2 4-8 3

27 RC Lens 3 1 0 2 3-7 3

28 FK Bodo/Glimt 3 1 0 2 4-9 3

29 AEK Atena 3 1 0 2 3-8 3

29 RB Leipzig 3 1 0 2 3-8 3

31 Fenerbahce 3 0 2 1 3-9 2

32 Slavia Praga 3 0 1 2 4-7 1

33 Viking Stavanger 3 0 1 2 5-9 1

34 FC Porto 3 0 0 3 2-6 0

35 Lille OSC 3 0 0 3 4-10 0

36 Slovan Bratislava 3 0 0 3 1-13 0

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.

Notă: Primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar formațiile clasate pe locurile 9-24 dispută un play-off pentru accederea în optimi. (Agerpres)



