Ramon Vega îl provoacă pe Gianni Infantino la șefia FIFA: Candidez pentru a uni familia fotbalului

Președintele FIFA, Gianni Infantino. Sursa foto: Agerpres

Fostul internațional Ramon Vega își pregătește candidatura pentru președinția FIFA și ar putea deveni unul dintre principalii contracandidați ai lui Gianni Infantino la alegerile din martie 2027.

Fostul internaţional elveţian Ramon Vega a anunţat că doreşte să candideze la preşedinţia Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA) contra actualului conducător al organizaţiei, Gianni Infantino, contestat tot mai mult în ultimele luni, transmite AFP.

Ramon Vega vrea să intre în cursă

Vega, în vârstă de 55 de ani, şi-a anunţat de mai multe ori intenţia, ultima oară în 2022, fără a duce până la capăt procesul de candidatură, care cere, printre altele, susţinere din partea cel puţin cinci din cele 211 federaţii membre.

„Situaţia a evoluat mult de atunci”, a declarat Vega pentru AFP, apreciind că federaţiile „sunt mult mai deschise la schimbare” ca la precedentele sale tentative.

În programul său, fostul fundaş elveţian, care a jucat în carieră la Tottenham sau Celtic, explică faptul că vrea să „unească din nou familia fotbalului, să readucă încredere, stabilitate şi să modernizeze guvernanţa FIFA”.

Aflat la conducerea fotbalului mondial din 2016, italo-elveţianul Gianni Infantino, 56 ani, rămâne marele favorit la alegerile pentru preşedinţia FIFA din 18 martie 2027, de la Rabat, în ciuda criticilor care l-au vizat după anunţarea unui proiect, eşuat deja, de creare a unei societăţi comerciale deschise investitorilor privaţi, potrivit Agerpres.

Conflictul a escaladat odată cu ameninţarea depunerii unei plângeri penale în instanţele elveţiene împotriva lui Infantino, iar tribunalele din Statele Unite au solicitat informaţii privind tranzacţiile planificate.

Între timp, Infantino le-a propus contestatarilor săi discuţii despre posibile reforme în cadrul FIFA. În scrisoarea transmisă, el a anunţat o evaluare externă independentă a guvernanţei FIFA, precum şi consultări privind consolidarea proceselor decizionale, inclusiv în ceea ce priveşte rolul preşedintelui.

Criticii săi, în frunte cu preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin, i-au cerut să demisioneze şi să nu mai candideze pentru un nou mandat.

Germania și Elveția au anunțat că nu îl susțin pe Infantino pentru un nou mandat la FIFA

Deși mai multe federații din lume și-au anunțat deja susținerea pentru Infantino, Federaţia Elveţiană de Fotbal (SFV) și-a retras sprijinul acordat anterior, în luna iunie, în urmă cu o săptămână.

Într-un comunicat, Comitetul Executiv al SFV a explicat că a retras „sprijinul anunţat în iunie pentru candidatura” oficialului italo-elveţian pentru un nou mandat, în urma „unei analize aprofundate a evoluţiilor din ultimele luni”.

Nici președintele Federaţiei Germane de Fotbal (DFB) nu are o părere bună despre Infantino. El a declarat că președintele FIFA trebuie să primească un cartonaş roşu care să-i pună capăt mandatului.

„Trebuie să-l eliminăm din joc”, a spus Neuendorf pentru cotidianul Tagesspiegel, înaintea unei reuniuni UEFA programate pentru miercuri, 7 octombrie.

Neuendorf a afirmat că nu îl va vota pe actualul preşedinte la alegerile pentru preşedinţia forului mondial, întrucât „Gianni Infantino nu mai poate rămâne în funcţia de şef al FIFA. A adus prejudicii enorme fotbalului”.

Anterior, şeful DFB calificase propunerile de reformă ale lui Infantino, adresate celor 211 federaţii membre ale forului mondial, drept o „manevră transparentă”, menită să-i asigure elveţianului realegerea.

„Infantino se află în funcţie de 10 ani şi a instaurat la FIFA o cultură care necesită schimbări fundamentale. Însă nu putem lăsa vulpea să păzească coteţul cu găini. Este inadmisibil ca persoana responsabilă pentru situaţia actuală să fie cea care coordonează procesul de reformă, atât de necesar şi urgent”, a spus Neuendorf.

Infantino trebuie să facă faţă unui front comun format de confederaţiile europeană (UEFA), nord-americană (CONCACAF) şi asiatică (AFC), dar fără un candidat deocamdată. Data limită pentru depunerea candidaturilor este 18 noiembrie.