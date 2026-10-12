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Meci spectaculos pe Cluj Arena: Rapid învinge „U” Cluj, scor 4-3 în Superliga

Iulia Horovei Autor: Iulia Horovei
rapid pancu stojilkovic
Jucătorul rapidist Filip Stojilkovic și antrenorul Daniel Pancu. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Giuleștenii au reușit o victorie spectaculoasă, luni seară, în deplasare pe terenul celor de la „U” Cluj, scor 4-3, în etapa a 11-a a Superligii.

FC Rapid Bucureşti a învins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 4-3 (2-1), luni seara, pe Cluj Arena, în ultimul meci al etapei a 11-a a Superligii de fotbal.

Rapid a revenit pe locul secund cu această victorie spectaculoasă.

Clujenii au deschis scorul în primele două minute, dar giuleștenii au revenit

„U” a deschis scorul rapid, în al doilea minut de joc, prin Issouf Macalou, după o minge respinsă de portarul Bogdan Ungureanu la şutul lui Marius Ştefănescu. Rapid a punctat apoi de trei ori, prin Mohammed Kamara (13), Filip Stojilkovic (24, 51), toate din assist-urile lui Olimpiu Muruţan, corner la primul gol şi pase în adâncime la celelalte.

Gambianul Mouhamadou Drammeh (54) a redus din diferenţă după o pasă greşită a portarului Ungureanu, iar Dorin Codrea (81) a egalat la cornerul lui Macalou.

Răzvan Onea (88) a marcat golul victoriei oaspeţilor, cu o lovitură de cap la mingea respinsă greşit de portarul Ştefan Lefter.

„U” a avut o bară în min. 44, la şutul lui Codrea.

Golul lui Macalou, al doilea cel mai rapid din Superliga, după cel al lui Nsimba 

Macalou a marcat al doilea cel mai rapid gol al campionatului, după numai 72 de secunde.

Atacantul francez Steven Nsimba a reuşit cel mai rapid gol al acestui campionat, după 41 de secunde, în meciul câştigat de Universitatea Craiova cu 4-0 în faţa Petrolului Ploieşti, în etapa a treia.

Al treilea gol al sezonului este cel al muntenegreanului Risto Radunovic, după 128 de secunde, în meciul pe care FCSB l-a câştigat cu 2-0 în deplasare cu FK Csikszereda, în etapa a doua.

În total, cele două cluburi s-au întâlnit în principala competiţie internă de 105 ori, Rapid are 44 de victorii, „U” 43 de victorii, iar alte 18 partide s-au terminat la egalitate, potrivit Agerpres.

Universitatea Cluj - FC Rapid Bucureşti 3-4 (1-2), Cluj Arena - Cluj-Napoca

Au marcat: Issouf Macalou (2), Mouhamadou Drammeh (54), Dorin Codrea (81), respectiv Mohammed Kamara (13), Filip Stojilkovic (24, 51), Răzvan Onea (88).

Arbitru: Rareş George Vidican (Satu Mare); arbitri asistenţi: Ferencz Tunyogi (Zalău), Adrian Vornicu (Iaşi); al patrulea oficial: Vlad Mircea Baban (Iaşi)

Arbitru video: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitru asistent video: Claudiu Marcu (Constanţa)

Observatori: Adrian Comănescu (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Romolus Gabor (Hunedoara) - LPF

Tot astăzi, CFR Cluj a obținut o victorie în deplasare, împotriva celor de la FC Argeș, scor 1-0. Golul decisiv a fost înscris de croatul Anton Kresic, în minutul 52.

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