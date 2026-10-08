U Cluj câștigă clar derby-ul cu CFR Cluj chiar în Gruia

Foto arhivă U Cluj, Andrei Itu - DC News

Universitatea Cluj a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 3-1 (0-1), joi seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'', într-o partidă restantă din etapa a 4-a a Superligii de fotbal.

Meciul dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj a avut două reprize diametral opuse, prima controlată de gazde, care au marcat prin Stefan Drazic (12), după pasa lui Andrei Cordea, şi a doua dominată de U, care a punctat de trei pri, prin Issouf Macalou (51 - penalty, 71) şi Oucasse Mendy (55).

Răsturnare de tabelă în repriza a doua

Ivorianul Macalou a egalat dintr-un penalty acordat, cu ajutorul arbitrajului video, pentru un henţ în careu comis de Viktor Kun. Mendy a înscris spectaculos cu o foarfecă frontală la centrarea lui Jovo Lukic, iar Macalou a realizat dubla din centrarea lui Alex Chipciu.

Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiţie internă de 43 de ori, de 21 de ori a câştigat CFR Cluj, de zece ori s-a impus Universitatea, iar alte 12 partide s-au terminat la egalitate, potrivit site-ului LPF.

Probleme și de ordin financiar la CFR Cluj

U Cluj a reuşit a treia sa victorie consecutivă şi prima în deplasare în acest sezon. CFR a suferit primul eşec pe teren propriu în acest campionat. Amintim că CFR trece și printr-o perioadă dificilă, din punct de vedere financiar. CFR Cluj este îngropată în datorii, iar clubul a depus cererea de insolvență în luna august.

După meci, antrenorul Marius Șumudică a spus că, realist vorbind, CFR Cluj este în tranziție anul acesta, iar obiectivul este salvarea de la retrogradare.

Clasamentul Superligii după CFR Cluj - U Cluj

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Dinamo Bucureşti 10 7 2 1 23-7 23

2 Rapid Bucureşti 10 6 3 1 14-6 21

3 Universitatea Craiova 10 6 2 2 24-9 20

4 Petrolul Ploieşti 10 6 1 3 13-12 19

5 Universitatea Cluj 10 6 0 4 17-14 18

6 Farul Constanţa 10 3 5 2 14-14 14

7 Corvinul Hunedoara 10 3 4 3 11-9 13

8 CFR Cluj 10 4 1 5 16-17 13

9 Sepsi OSK 10 3 4 3 7-9 13

10 UTA Arad 10 3 3 4 14-15 12

11 FCSB 10 3 3 4 13-17 12

12 FC Botoşani 10 2 5 3 14-12 11

13 FC Argeş 10 3 2 5 6-10 11

14 Oţelul Galaţi 10 2 4 4 11-15 10

15 FC Voluntari 10 2 2 6 9-22 8

16 FK Csikszereda 10 0 1 9 6-23 1

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.