Liga Națiunilor: Rezultatele partidelor de marți seara și clasamentul

Selecționata Spaniei, campioana europeană și mondială, s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Națiunilor la fotbal, după ce a învins Croația cu scorul de 2-1, marți seara, la Split.

Gazdele au încercat să facă uitată catastrofa din meciul cu Anglia (0-7) și au deschis scorul, prin veteranul Ivan Perisic (17), dar La Roja a întors scorul în ultima jumătate de oră, prin dubla lui Mikael Merino (61, 88), jucător intrat la pauză. Succesul ibericilor a fost facilitat și de faptul că gazdele au jucat finalul meciului în inferioritate, după eliminarea lui Perisic (79).

Spania a dus seria de meciuri fără înfrângere la 42 cu acest succes, care durează din martie 2024.

Anglia a învins Cehia la scor de forfait, 3-0, golgheterul Harry Kane reușind o dublă (40, 57), după ce scorul a fost deschis de autogolul lui Vladimir Coufal (27). Kane a egalat cu acest prilej recordul de selecții în naționala Angliei, 125, pe care îl deținea portarul Peter Shilton. Totodată, atacantul lui Bayern Munchen a ajuns la 91 de goluri marcate pentru selecționata Albionului.

Elveția a izbutit a patra victorie consecutivă, 3-0 cu Macedonia de Nord, în timp ce Scoția a fost învinsă acasă de Slovenia cu 2-1. Din Alomerovic (UTA Arad) a fost rezervă la nord-macedoneni.

Albania a câștigat greu cu San Marino, scor 2-1, printr-un gol marcat în minutele adiționale de Kristjan Asllani (90+3), din penalty.

Moldova a fost învinsă clar la Chișinău de Slovacia, cu 4-0, prin golurile înscrise de David Strelec (8), Tomas Suslov (44), David Hancko (60) și Lukas Haraslin (75). Vadim Rață (FC Argeș) a jucat 58 de minute, fiind înlocuit cu Daniel Dumbravanu (FC Voluntari).

Bulgaria și-a luat o revanșă în fața Luxemburgului, câștigând cu 2-0 în deplasare, după un neverosimil 0-3 la Sofia.

Rezultatele de marți seara:

LIGA A

Croația - Spania 1-2

Au marcat: Ivan Perisic 17, respectiv Mikael Merino 61, 88.

Cartonaș roșu: Perisic 79.

Anglia - Cehia 3-0

Au marcat: Vladimir Coufal (autogol) 27, Harry Kane 40, 57.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Spania 4 4 0 0 12-5 12

2 Anglia 4 3 0 1 14-3 9

3 Croația 4 1 0 3 4-14 3

4 Cehia 4 0 0 4 2-10 0

LIGA B

Grupa B1

Scoția - Slovenia 1-2

Au marcat: Ryan Christie 31, respectiv Aljosa Matko 56, Danijel Sturm 71.

Elveția - Macedonia de Nord 3-0

Au marcat: Fabian Rieder 43, Johan Manzambi 73, Dan Ndoye 81.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Elveția 4 4 0 0 11-1 12

2 Slovenia 4 2 1 1 5-3 7

3 Scoția 4 1 1 2 3-5 4

4 Macedonia de Nord 4 0 0 4 0-10 0

LIGA C

Grupa C1

Albania - San Marino 2-1

Au marcat: Kristjan Asllani 11, 90+3 - penalty, respectiv Lorenzo Lazzari 66.

Belarus - Finlanda 1-0, la Budapesta

A marcat: Artem Șumanski 1.

Zahar Volkov (Belarus) a ratat un penalty în min. 15 (a apărat Lukas Hradecky).

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Albania 4 3 0 1 8-3 9

2 Finlanda 4 2 1 1 9-2 7

3 Belarus 4 2 1 1 5-2 7

4 San Marino 4 0 0 4 1-16 0

Grupa C3

Kazahstan - Feroe 2-2

Au marcat: Serghei Malîi 68, Nurali Alip 76, respectiv Petur Knudsen 22, Geza David Turi 63.

Cartonașe roșii: Serghei Malîi (Kazahstan) 85, Martin Agnarsson (Feroe) 65.

Moldova - Slovacia 0-4

Au marcat: David Strelec 8, Tomas Suslov 44, David Hancko 60, Lukas Haraslin 75.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Slovacia 4 3 1 0 9-2 10

2 Feroe 4 0 4 0 5-5 4

3 Moldova 4 1 1 2 3-8 4

4 Kazahstan 4 0 2 2 5-7 2

Grupa C4

Luxemburg - Bulgaria 0-2

Au marcat: Kristian Balov 19, Atanas Iliev 34.

Estonia - Islanda 0-0

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Islanda 4 2 2 0 7-1 8

2 Estonia 4 1 3 0 2-1 5

3 Bulgaria 4 1 1 2 3-5 4

4 Luxemburg 4 1 0 3 2-7 3

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.

Notă: Câștigătoarele celor patru grupe din Liga B vor promova direct în Liga A. De asemenea, echipele clasate pe locul secund în Liga B vor avea șansa de a ajunge în elită prin intermediul unui play-off împotriva unor formații din Liga A.

Cele patru echipe clasate pe ultimul loc în grupele Ligii B vor disputa un play-off de menținere/promovare împotriva celor patru formații clasate pe locul secund în grupele Ligii C. Câștigătoarele acestor dueluri vor evolua în Liga B la următoarea ediție, iar învinsele vor juca în Liga C. (Agerpres)



