ROMATSA a notificat HiSky să oprească zborurile din România. Datorii de peste 6 milioane de lei

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ROMATSA a notificat operatorul aerian HI SKY cu privire la sistarea serviciilor de trafic aerian. Asta înseamnă că niciun avion al companiei nu va mai putea zbura în România. Zvonurile din piaţă arătau că operatorul are grave probleme financiare, ca mai toate companiile aeriene din România.

Astfel, spune ROMATSA, HiSky are datorii aferente serviciilor de navigaţie aeriană de terminal din perioada martie-august 2026 care au depăşit 6,8 milioane de lei. În plus, compania nu şi-a respectat nici angajamentele de eşalonare a datoriilor, negociate în iulie 2026.

"NOTIFICARE privind sistarea prestării serviciilor de navigație aeriană de terminal către HISKY EUROPE SRL

Stimate Domnule Director General,

Având în vedere:

-existența unor obligații de plată restante aferente serviciilor de navigație aeriană de terminal prestate în perioada martie-august 2026, în cuantum total de 6.835.179 lei, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate la data prezentei notificări, conform situației detaliate în anexa la prezenta;

-nerespectarea angajamentelor de eșalonare a plăților, negociate și asumate la data de 14.07.2026;

R.A. ROMATSA, în calitate de furnizor desemnat al serviciilor de navigație aeriană în spațiul aerian național și în zonele de responsabilitate ale României, vă notifică prin prezenta că, începând cu data de 1 noiembrie 2026, ora 00:00 (ora locală a României), va sista prestarea serviciilor de navigație aeriană de terminal către HISKY EUROPE SRL, pentru toate aeroporturile de pe teritoriul României, în condițiile și cu respectarea prevederilor legale și contractuale aplicabile", se arată în notificarea trimisă de ROMATSA.

HiSky poate reîncepe să zboare în România după ce plăteşte datoriile

Romatsa a transmis că notificarea vine ca urmare a prevederilor contractuale cu HiSky Europe SRL, "în special art. 24, referitor la obligațiile de plată și la dreptul furnizorului de a suspenda sau înceta prestarea serviciilor în cazul neexecutării obligațiilor contractuale, art. 18 alin. (1) şi art. 35 din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian al României, cu modificările și completările ulterioare, prevederile aplicabile din AIP România, secţiunea GEN 4.2, referitoare la condițiile de furnizare a serviciilor de navigație aeriană și la obligațiile utilizatorilor spaţiului aerian".

HiSky poate reîncepe operarea zborurilor imediat ce îşi achită datoriile sau dacă le garantează pe acestea în totalitate şi dacă îşi îndeplineşte celelalte condiţii prevăzute de lege, se mai arată în notificarea semnată de Adrian Cojoc, directorul general ROMATSA.

Amintim că HiSky operează, din 2024, singura rută directă între Bucureşti şi New York, cu zboruri săptămânale. HiSky foloseşte numai avioane fabricate de AirBus. Pentru distanţe scurte şi medii, HiSky foloseşte modele AirBus A320, iar pentru zborurile lungi AirBus A330.

AnimaWings prelungește suspendarea zborurilor până la 15 noiembrie, după respingerea cererii de intrare în insolvență

HiSky nu e singura companie aeriană cu probleme financiare.

AnimaWings a prelungit până la 15 noiembrie 2026, inclusiv, suspendarea temporară a zborurilor, în contextul deciziei Tribunalului Bucureşti de a respinge cererea depusă pe 30 septembrie privind intrarea în insolvenţă, au anunţat reprezentanţii companiei.

"În contextul deciziei pronunţate de Tribunalul Bucureşti la data de 14 octombrie 2026, AnimaWings urmează demersurile legale necesare şi aşteaptă clarificarea situaţiei juridice la următorul termen al instanţei. În acest context, compania a fost nevoită să prelungească suspendarea temporară a zborurilor până la 15 noiembrie 2026, inclusiv", au transmis reprezentanţii operatorului aerian.

DanAir a cerut intrarea în insolvenţă

Compania aeriană Dan Air a depus cerere de intrare în insolvenţă la Tribunalul Ilfov, şi spune că e din cauza creditorilor agresivi care ar vrea să oprească zborurile.

"DAN AIR își protejează pasagerii: compania solicită instanței protecție împotriva unor creditori agresivi care amenință să oprească zborurile regulate DAN AIR operează în continuare toate zborurile programate. Biletele rămân valabile, iar pasagerii nu trebuie să întreprindă nicio acțiune.

DAN AIR anunță că a depus la Tribunalul Ilfov cererea de deschidere a procedurii insolvenței (dosar 3523/93/2026), cu intenția declarată de reorganizare a activității. Decizia este una preventivă și responsabilă, luată pentru a proteja continuitatea zborurilor, pasagerii și partenerii companiei. Pe toată durata procedurii, DAN AIR își continuă activitatea în mod normal, iar programul de zbor rămâne neschimbat", transmite compania printr-un comunicat de presă.