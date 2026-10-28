Ryanair anunță o nouă regulă privind bagajele. Intră în vigoare de luna viitoare, în toate aeroporturile

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Compania aeriană Ryanair anunță o nouă regulă în ceea ce privește bagajele.

Ryanair, cea mai mare companie aeriană din Europa, anunță o nouă regulă privind bagajele. Pasagerii care călătoresc cu bagaj de cală vor trebui, începând de luna viitoare, să îl predea cu cel puțin 60 de minute înainte de decolare. Compania susține că a făcut această modificare pentru a se asigura că oamenii au mai mult timp pentru a trece de controlul de securitate al aeroportului și de controlul pașapoartelor, scrie Euronews.

Care este regula acum

În prezent, cei care călătoresc cu compania aeriană pot utiliza serviciile de predare a bagajelor la aeroport cu până la 40 de minute înainte de plecarea programată.

Noua regulă intră în vigoare pe 10 noiembrie, în toate aeroporturile de pe care operează compania.

Doar 20% dintre pasagerii Ryanair călătoresc în prezent cu bagaj de cală

Potrivit Ryanair, doar 20% dintre pasagerii companiei călătoresc în prezent cu bagaj de cală.

„Această mică modificare va oferi celor 20% dintre pasagerii Ryanair care înregistrează un bagaj de cală mai mult timp pentru a trece de cozile de la controlul de securitate și pașapoarte al aeroportului și pentru a ajunge la poarta de plecare înainte de începerea îmbarcării, în special în perioadele aglomerate, când cozile la aeroport pot fi mai lungi”, a declarat Dara Brady, directorul de marketing al Ryanair.

„Le reamintim pasagerilor care utilizează serviciile de preluare a bagajelor din aeroport că trebuie să ajungă la aeroport la timp și să se asigure că s-au înregistrat și au depus bagajele înainte de închiderea programului de check-in, iar preluarea bagajelor se închide cu 60 de minute înainte de plecare”, a mai spus aceasta.

CEO-ul Ryanair a anunțat cea mai mare scumpire a biletelor de avion din istoria Europei

Reamintim că săptămâna trecută CEO-ul Ryanair, Michael O'Leary, a declarat pentru Euronews că este de părere că Europa va înregistra cea mai mare scumpire a biletelor de avion din istoria Europei în următoarele 12 luni.

El a susținut că majoritatea companiilor aeriene nu sunt protejate împotriva creșterii prețurilor la combustibilul pentru avioane începând cu aprilie 2027, iar creșterile transferate clienților ar putea ajunge până la 20%.

O’Leary a prezis, de asemenea, că vor fi mai puține locuri disponibile din cauza falimentelor companiilor aeriene din cauza crizei combustibililor. Comentariile sale au venit după ce compania aeriană a anunțat că va reduce numărul de rute către Belgia ca urmare a planurilor de a crește taxa pe aviație a țării de la 2 euro la 7 euro în ianuarie 2027.

Reamintim în acest context că Ryanair a decis la începutul lunii septembrie să reducă programul de iarnă, pentru perioada noiembrie 2026-martie 2027, cu aproximativ 10.000 de zboruri. Scopul acţiunii este tocmai de a reduce expunerea companiei la creşterea preţurilor combustibilului, care nu sunt acoperite prin instrumente financiare de protecţie pe timp de iarnă.

Ryanair este cea mai mare companie aeriană din Europa, cu baze în toată Europa, inclusiv Dublin, sediul central, precum și Marsilia, Berlin, Atena, Milano și Barcelona.