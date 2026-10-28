Ziua Morților, sărbătoare mexicană, celebrată la Muzeul Național al Țăranului Român. Intrarea este gratuită

Sursa foto: Muzeul Național al Țăranului Român

Ziua Morților, tradiție mexicană adusă la Muzeul Național al Țăranului Român. Intrarea este gratuită.

Ziua Morților, una dintre cele mai cunoscute și spectaculoase tradiții mexicane, va fi celebrată la București printr-un altar tradițional mexican și expoziția "Catrinas, amintiri mexicane", găzduite de Muzeul Național al Țăranului Român. Publicul va putea descoperi simbolurile și semnificațiile acestei sărbători în perioada 30 octombrie – 8 noiembrie 2026, cu acces gratuit.

Inaugurarea altarului va avea loc vineri, 30 octombrie 2026

"Ambasada Mexicului în România, în colaborare cu Muzeul Național al Țăranului Român și cu sprijinul membrilor comunității mexicane din România, invită publicul să descopere una dintre cele mai reprezentative tradiții ale culturii mexicane: Ziua Morților (Día de Muertos).

Inaugurarea altarului dedicat acestei sărbători va avea loc vineri, 30 octombrie 2026, la ora 18:30, în Sala Media a Muzeului Național al Țăranului Român, cu acces din strada Monetăriei nr. 3, București.

Evenimentul de inaugurare va fi însoțit de un moment muzical susținut de artiștii mexicani Fernando Alephsus și Arwen Valdés, care vor interpreta cântece dedicate acestei importante tradiții, celebrată în Mexic în memoria celor trecuți în neființă.

Publicul va putea vizita și expoziția "Catrinas, amintiri mexicane"

Cu această ocazie, publicul va putea vizita și expoziția "Catrinas, amintiri mexicane", care reunește lucrări semnate de artiștii mexicani Julio César Rivera și Raúl Balkazar. Expoziția și altarul oferă vizitatorilor prilejul de a explora simbolurile, expresiile artistice și semnificațiile culturale ale Zilei Morților, o sărbătoare care îmbină memoria, arta și muzica într-un omagiu adus celor dragi.

Prin această inițiativă, Ambasada Mexicului în România și Muzeul Național al Țăranului Român își propun să aducă mai aproape de publicul român patrimoniul cultural mexican și să încurajeze dialogul intercultural prin intermediul tradițiilor și al expresiei artistice", se arată într-un comunicat de presă al Muzeului Național al Țăranului Român remis DC NEWS.

Sursa citată a precizat că altarul și expoziția "Catrinas, amintiri mexicane' vor putea fi vizitate gratuit în perioada 30 octombrie – 8 noiembrie 2026, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10:00–18:00.