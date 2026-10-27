Rumen Radev dă vina pe România pentru atacurile cu drone din Marea Neagră. Bogdan Chirieac: Acuzi toată Uniunea Europeană

Rumen Radev, premierul Bulgariei. Sursa foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat declarațiile premierului bulgar Rumen Radev care dă vina pe România pentru ultimele atacuri cu drone din Marea Neagră.

Premierul bulgar Rumen Radev, lăudat de ruși pentru tonul tot "mai conciliant" față de Kremlin și pentru deciziile pro-ruse din ultima vreme, a spus că ultimele atacuri cu drone din Marea Neagră din Zona Economică exclusivă a României au fost provocate după ce autoritățile de la București au spus că Rusia este responsabilă pentru aceste acțiuni, potrivit publicației bulgare Trud.

"Eu am fost singurul prim-ministru dintre cele trei state ale noastre membre NATO de la Marea Neagră (n.r. Bulgaria, România și Turcia) care l-a convocat pe ambasadorul rus și și-a exprimat foarte clar poziția. Dar am principii. Când fac acuzații, înainte de a acuza, trebuie să am dovezi clare. Nu pot să o fac pe baza unor sloganuri", a spus premierul bulgar.

"Noi am arătat că Bulgaria, ca țară civilizată, își poate îndeplini obligațiile internaționale în domeniul căutării și salvării în caz de urgență. În primele minute ale tragediei care au avut loc în zona noastră economică exclusivă, echipele noastre de salvare erau acolo, în ciuda condițiilor meteorologice severe. Am demonstrat că Bulgaria, ca țară civilizată, își poate îndeplini obligațiile internaționale în căutarea și salvarea de urgență", a mai spus Rumen Radev.

"Absolut șocant"

Într-o intervenție la Realitatea Plus, analistul politic Bogdan Chirieac a calificat declarațiile premierului bulgar drept acuzații nu doar la adresa României, ci a întregii Uniunii Europene. Răspunsul său a venit după ce jurnalista Nicoleta Cone a prezentat tabloul complet al situației.

"Pare absolut șocant ce zice premierul Bulgariei legat de România și anume că este vinovată de atacurile cu drone din Marea Neagră, pentru că țara noastră acuză Rusia că se află în spatele atacurilor cu drone. Și ați văzut ce a zis premierul bulgar, că România nu trebuia să facă acest lucru, pentru că nu avea toate probele necesare ca să facă aceste acuzații. Și cumva România ar fi provocat Rusia să facă mai mult de atât.

Întrebarea este dacă România, de fapt, face tot ce trebuie ca să preîntâmpine aceste atacuri cu drone și aceste acte de sabotaj sau posibile acte de terorism, cum spunea domnul Predoiu, în condițiile în care discutam chiar ieri despre faptul că ar fi venit cu această cerință Vladimir Putin, la întâlnirea cu Donald Trump și cu Zelenski, și ar pune pe tapet faptul că vrea ca să se întoarcă la granițele dinainte de 1997 și anume ca România să nu mai aibă umbrela NATO deasupra capului. Cum vedeți aceste declarații ale domnului premier bulgar?", a spus jurnalista Nicoleta Cone, la Realitatea Plus.

"Nu acuzi doar România. Acuzi toată Uniunea Europeană"

"O declarație absolut imbecilă. Eu, ca jurnalist, pot să o caracterizez în acest mod. Să precizez: nu l-am făcut imbecil pe domnul Radev, premierul Bulgariei. Am spus: "Declarația domniei sale este imbecilă, pur și simplu". Ca să acuzi România... Păi, nu acuzi doar România. Acuzi toată Uniunea Europeană, toate statele civilizate din Uniunea Europeană, că, într-adevăr, Rusia a atacat Ucraina neprovocat.

Și, într-adevăr, atacurile cu drone sunt comise de Rusia. Ah, că le comit și ucrainenii... Da, în momentul ăsta, dar noi vorbim de atacurile asupra Mării Negre și asupra teritoriului României. Până una alta, dronele care mergeau către Ucraina au atacat și România - ba Galați, ba alte zone din țară. Cum poți să acuzi România că a provocat Rusia, fiindcă a spus România că Rusia e agresor în războiul din Ucraina? Păi, nu e agresor? Ce este? E victimă? A atacat Ucraina Rusia?", a spus analistul politic.

"S-a dus lumea către extreme"

Bogdan Chirieac mai afirmă ca astfel de poziții ar mai putea apărea și din partea altor oficiali din Uniunea Europeană.

"Ne confruntăm, în Uniunea Europeană, din nefericire, și cu astfel de poziții, să știți. Și mi-e tare teamă că, în funcție de alegerile de anul viitor, o să mai vedem așa ceva.

O să vedem, poate, și în Germania, o să vedem și în Franța partide politice ai căror conducători spun tot felul de lucruri - și acum cât sunt în opoziție -, care înspăimântă. Că domnul Merz, în Germania, voia să scoată AfD-ul - Alternativa pentru Germania - în afara legii. Păi, nu se poate, că e locul întâi în sondaje și câștigă toate alegerile locale în toate landurile. Câștigă sau obține scoruri istorice. Cum să mai scoți AfD-ul din eșichierul politic? Pur și simplu să îl interzică.

Nu mai spunem, în Franța, ce spun doamna Le Pen și domnul Melenchon, locul întâi și locul doi în preferințele francezilor. Locul trei extrema dreaptă, locul doi extrema stângă. Asta se întâmplă, după ce RENEW-ul, La République en Marche ai lui Macron au condus țara. S-a dus lumea către extreme.

Avem de-a face cu multe probleme și la noi acasă, nu doar pe frontul de Est, să știți", a punctat analistul politic Bogdan Chirieac.