Sabotaj la platforma industrială Carfil. Cătălin Predoiu avertizează: "Ne putem aştepta la escaladări pe linia sabotajelor"

Cătălin Predoiu / FOTO: Agerpres

Din articol Ce a transmis DIICOT despre Carfil

Cătălin Predoiu avertizează că acţiunile de sabotaj s-ar putea intensifica, după ce s-a descoperit că incendiul de la Carfil a fost pus de trei bărbaţi sub îndrumarea Federaţiei Ruse.

DIICOT şi SRI au anunţat luni că au documentat activitatea infracţională a trei cetăţeni străini (doi bieloruşi şi un ucrainean) rezidenţi în state UE, membri ai unei reţele de sabotaj coordonată din Federaţia Rusă, implicaţi în explozia din incinta platformei industriale Carfil din Braşov, filială a Romarm.

Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne în Guvernul Bolojan, a avertizat că astfel de acţiuni s-ar putea intensifica, dar şi că am putea asista chiar la încercări de atacuri de tip terorist.

"Salut, la rândul meu, succesul SRI și DIICOT în operațiunea de capturare a sabotorilor de la Carfil. În același timp, subliniez și rolul esențial pe care MAI l-a avut, prin structurile sale de poliție și culegere de informații, în această operațiune, care a inclus și o importantă componentă de cooperare polițienească internațională.

Felicitări tuturor instituțiilor implicate și celor care au participat direct la operațiune, atât la nivel de coordonare, cât și în teren!

Pe de altă parte, acest act de ostilitate arată, o dată în plus, presiunea cu care se confruntă de luni de zile instituțiile de ordine publică și securitate națională și cred că se cuvine ca cei care nu au altă prioritate decât să le critice din orice poziție să gândească mai înțelept, inclusiv din perspectiva mijloacelor logistice pe care le au la dispoziție și a investițiilor rapide care trebuie făcute în consolidarea acestor structuri din punct de vedere logistic și financiar.

Este de așteptat ca aceste presiuni să crească, pe toată linia acțiunilor hibride. Ne putem aștepta în continuare la escaladări pe linia sabotajelor și poate chiar la încercări de atacuri de tip terorist.

Instituțiile noastre dispun de expertiza și capacitatea de a le face față, dar trebuie sprijinite și dezvoltate accelerat, prin măsuri concrete de finanțare și dezvoltare a capacităților", a scris Cătălin Predoiu pe Facebook.

Ce a transmis DIICOT despre Carfil

"Cercetările au fost demarate în luna septembrie 2026, când pe o platformă industrială din municipiul Braşov, situată in imediata apropiere a societăţii CARFIL SA, filială a CN ROMARM, s-a declanşat un incendiu care a afectat sediile mai multor societăţi comerciale. Din probatoriul administrat a reieşit faptul că cei trei inculpaţi, doi cetăţeni bieloruşi şi un cetăţean ucrainean, sunt implicaţi în cauză, context în care judecătorii de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Bucureşti au emis mandate europene de arestare în lipsă, doi dintre inculpaţi fiind, în baza cooperării internaţionale, depistaţi şi arestaţi preventiv pe teritoriul Germaniei, în timp ce pregăteau comiterea unor fapte similare", susţine DIICOT într-un comunicat de presă.

Luni, a fost emis un al treilea mandat european de arestare, pe numele unui alt inculpat, localizat pe teritoriul Poloniei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la acte de diversiune şi sunt efectuate demersurile necesare în vederea extrădării celor trei inculpaţi în Romania.

DIICOT precizează faptul că din actele de urmărire penală a rezultat şi faptul că cei trei inculpaţi vizau şi alte obiective de pe teritoriul României şi altor state UE.

"Acest incident de pe platforma braşoveană, care se adaugă unei serii recente de evenimente similare înregistrate pe teritoriul României, amplificând preocupările legate de securitatea obiectivelor industriale şi a infrastructurilor esenţiale, DIICOT, MAI şi SRI continuă cercetările privind persoanele implicate în comiterea faptei. Astfel, în actualul climat regional şi european de securitate, caracterizat prin proliferarea tacticilor de război hibrid, este monitorizată permanent evoluţia riscurilor asimetrice susceptibile să afecteze ordinea publică sau obiectivele de importanţă strategică din România", transmite DIICOT, conform unui comunicat de presă.