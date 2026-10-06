Craiova, în febra pregătirilor pentru Târgul de Crăciun 2026, deși astăzi au fost 25 de grade Celsius în oraș. Noutățile din acest an

Foto Facebook Târgul de Crăciun Craiova

Deși suntem abia la început de octombrie, iar temperaturile au ajuns astăzi până la 25 de grade, în Craiova pregătirile sunt în toi pentru unul dintre cele mai cunoscute evenimente ale sezonului rece: Târgul de Crăciun 2026.

Târgul de Crăciun 2026 din Craiova va avea tema „Tărâmul Elfilor”, concept pregătit de echipa Primăriei Craiova încă din anul 2025, conform declarațiilor primăriței Lia Olguța Vasilescu. Târgul se va desfășura în perioada noiembrie - ianuarie. În ediția precedentă, târgul a avut ca temă „Spărgătorul de Nuci”.

Cel mai bun târg de Crăciun din Europa pentru 2026 la Craiova

Craiova a fost desemnată cel mai bun târg de Crăciun din Europa pentru 2026, în cadrul competiției European Best Destinations, devansând destinații cunoscute precum Viena, Strasbourg și Praga. Reputația orașului a depășit granițele Europei. Craiova a fost inclusă de Forbes International, într-un top al destinațiilor europene, alături de Monaco și Marbella, ca fiind importante pentru organizarea de evenimente. Amintim și că Târgul de Crăciun al Olguței Vasilescu s-a clasat pe locul al treilea într-un top european, înaintea celui de la Viena, în anul 2022.

Pregătirile pentru sărbătorile de iarnă au început la Craiova, deși ne aflăm abia la început de octombrie

O plimbare prin centrul Craiovei, sub razele soarelui de toamnă, te poartă deja spre atmosfera sărbătorilor de iarnă. În centrul orașului au început să fie montate primele decorațiuni pentru Târgul de Crăciun, unul dintre cele mai importante evenimente ale sezonului rece.

Marina Andronache, purtător de cuvânt al Primăriei Craiova, a spus că în 2026 târgul va avea mai multe căsuțe. Mai mult, se va întinde pe o suprafață mai mare în comparație cu Târgul de Crăciun 2025.

Noutățile de la Târgul de Crăciun 2026 Craiova

Noutățile din 2026 sunt bradul din Piața Mihai Viteazul, cu un design diferit față de anii anteriori. Târgul va avea și un patinoar, elemente artistice și echipamente de agrement pentru copii de toate vârstele, în proximitatea Teatrului Național, în „Țara lui Moș Crăciun”.

„Vom avea mult mai multe căsuțe anul acesta, iar târgul se va întinde pe o suprafață mai mare față de anul trecut. Avem multe noutăți, care țin și de bradul ce se află în Piața Mihai Viteazul. Va fi unul cu adevărat spectaculos, diferit față de anii precedenți. Vom avea patinoar, elemente artistice, dar și echipamente de agrement pentru copiii de toate vârstele, care se vor desfășura, ca de obicei, la Teatrul Național, în Țara lui Moș Crăciun”, a zis Marina Andronache, purtător de cuvânt al Primăriei Craiova.

Zona tradițională

În cadrul Târgului de Crăciun 2026 va și o zonă tradițională, dedicată teraselor, cu bunătăți tradiționale. Va exista și Carousel Christmas, dar și Piața Ierusalim, urmând a fi redecorată spectaculos.

Lia Olguța Vasilescu despre Târgul de Crăciun 2026 din Craiova



„Noi am început pregătirile pentru Târgul de Crăciun din ianuarie anul ăsta. Exact cum am strâns târgul vechi, am început să proiectăm deja toate instalațiile pentru târgul nou. S-au proiectat, s-au construit pe timpul verii și acum începem să le montăm și deja suntem întârziați, pentru că noi, de regulă, începeam undeva pe la jumătatea lui septembrie. E vorba, totuși, de peste două milioane de instalații care trebuie montate.

Noi cheltuim la Craiova sub 2% din buget pe tot ceea ce înseamnă târguri, festivaluri, adică Târgul de Paște, Târgul de Crăciun, Festivalul Shakespeare (…) avem IntenCity, avem «Păpușile ocupă strada», singurul festival de marionete din România cu păpuși gigant de peste opt metri înălțime. (…) Ne costă sub 2% din bugetul localității, dar susțin 25% din economia orașului.

La Târgul de Crăciun de anul trecut, după ce am tras linie, a fost o pierdere de cred că vreo 500.000 de euro a municipalității față de cât s-a câștigat în mod direct, adică din cât mi-au intrat din taxe de căsuță, de exemplu, din taxa turistică, din ceea ce a venit direct în bugetul Primăriei. În schimb, nimeni nu contabilizează zecile de milioane de euro care s-au dus în economia orașului”, a spus Lia Olguța Vasilescu, la podcastul JurnalistJucător.

Când se deschide oficial Târgul de Crăciun 2026 Craiova

Târgul de Crăciun de la Craiova din acest an își va deschide porțile pe 14 noiembrie 2026. Astăzi, temperatura maximă care s-a înregistrat în Craiova a fost de 25 de grade Celsius.