Unul dintre cele mai spectaculoase târguri de Crăciun a început deja pregătirile! Care este tema din 2025

Autoritățile se grăbesc cu pregătirile pentru Târgul de Crăciun, programat să se deschidă pe 17 noiembrie, și au început instalarea globulețelor și a decorațiunilor luminoase în centrul orașului.

„Spărgătorul de nuci”, tema Târgului de Crăciun 2025

Anul acesta, Craiova va străluci sub semnul poveștii „Spărgătorul de nuci”. Organizatorii promit un spectacol de lumini și culoare, cu peste două milioane de leduri care vor împodobi centrul orașului. Decorurile vor fi completate de figurine tematice, căsuțe cu produse tradiționale și nelipsita sanie a lui Moș Crăciun.

Pregătirile, începute mai devreme ca niciodată

De obicei, instalațiile de sărbători se montau spre finalul lunii octombrie, însă în acest an muncitorii au început lucrările din timp. Autoritățile au declarat că vor să fie gata până la mijlocul lunii noiembrie, pentru ca târgul să fie inaugurat conform planului și să rămână deschis până pe 5 ianuarie.

Locuitorii din Craiova care trec deja prin centrul orașului spun că au fost luați prin surprindere de pregătirile timpurii. „Nu ne așteptam să înceapă atât de devreme, dar ne bucurăm. Abia așteptăm să se deschidă târgul și să vedem cum arată anul acesta”, afirmă un craiovean.

Restricții de circulație pentru montarea decorurilor

Pentru a putea amplasa cele mai mari instalații, inclusiv macaraua și sania lui Moș Crăciun, centrul Craiovei va fi închis circulației timp de patru zile. Primăria îi roagă pe șoferi să respecte restricțiile temporare și să folosească rutele alternative indicate.

Târgul de Crăciun din Craiova a devenit, în ultimii ani, un simbol al sărbătorilor de iarnă în România și un punct de atracție turistică recunoscut la nivel european. În ediția din 2024, evenimentul s-a clasat pe locul al doilea în competiția organizată de European Best Destinations, fiind apreciat pentru atmosfera sa magică și pentru dimensiunile impresionante ale târgului.

Târgul de Crăciun din Craiova se întinde pe o suprafață de peste 280.000 de metri pătrați, fiind astfel cel mai mare târg de Crăciun din Europa.

Cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa

În urma competiției organizate de European Best Destinations, iată o selecție a celor mai apreciate târguri de Crăciun din Europa:

Gdansk, Polonia - Câștigătorul competiției, apreciat pentru atmosfera sa medievală și pentru piețele de artizanat deosebite.

Craiova, România - Locul al doilea, remarcabil prin dimensiunile sale impresionante și diversitatea tematicilor.

Geneva, Elveția - Cunoscut pentru eleganța sa și pentru locația pitorească de pe malul lacului.

Riga, Letonia - Un târg tradițional cu o atmosferă autentică și produse locale de calitate.

Asti-Govone, Italia - Un eveniment care se desfășoară în mai multe orașe, oferind o experiență istorică și culturală unică.

Berlin, Germania - Renumit pentru diversitatea piețelor sale și pentru atmosfera festivă.

Bruxelles, Belgia - Un târg urban cu o combinație de tradiție și modernitate.

Budapesta, Ungaria - Cunoscut pentru iluminatul său spectaculos și pentru produsele artizanale.

Colmar, Franța - Un târg de poveste într-un oraș cu arhitectură medievală fermecătoare.

Cologne, Germania - Unul dintre cele mai mari târguri din Europa, cu o atmosferă vibrantă și diversitate de oferte.

Aceste târguri oferă vizitatorilor o gamă largă de experiențe, de la tradiții locale și produse artizanale, până la spectacole de lumini și activități interactive. Fiecare oraș are propria sa atmosferă unică, contribuind la magia sărbătorilor de iarnă.