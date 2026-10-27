AUR, reacţie dură la adresa Federaţiei Ruse după sabotajul de la Carfil. Cerinţă pentru Nicuşor Dan şi CSAT

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Partidul AUR condamnă intruziunea Federaţiei Ruse împotriva obiectivelor strategice ale României, după ce DIICOT şi SRI au anunţat că incendiul de la Carfil a fost o acţiune de sabotaj.

DIICOT şi SRI au anunţat luni că au documentat activitatea infracţională a trei cetăţeni străini (doi bieloruşi şi un ucrainean) rezidenţi în state UE, membri ai unei reţele de sabotaj coordonată din Federaţia Rusă, implicaţi în explozia din incinta platformei industriale Carfil din Braşov, filială a Romarm.

"Cercetările au fost demarate în luna septembrie 2026, când pe o platformă industrială din municipiul Braşov, situată in imediata apropiere a societăţii CARFIL SA, filială a CN ROMARM, s-a declanşat un incendiu care a afectat sediile mai multor societăţi comerciale. Din probatoriul administrat a reieşit faptul că cei trei inculpaţi, doi cetăţeni bieloruşi şi un cetăţean ucrainean, sunt implicaţi în cauză, context în care judecătorii de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Bucureşti au emis mandate europene de arestare în lipsă, doi dintre inculpaţi fiind, în baza cooperării internaţionale, depistaţi şi arestaţi preventiv pe teritoriul Germaniei, în timp ce pregăteau comiterea unor fapte similare", susţine DIICOT într-un comunicat de presă, citat de Agerpres.

AUR a reacţionat vehement. Cerinţă pentru Nicuşor Dan şi CSAT

"Serviciul Român de Informații a anunțat identificarea unei rețele de sabotaj coordonate din Federația Rusă, implicată, potrivit instituției, în incendiul produs la 14 septembrie 2026 pe platforma industrială Carfil din Brașov, în imediata apropiere a societății CARFIL SA, filială a ROMARM.

AUR condamnă ferm orice acțiune de sabotaj coordonată din Federația Rusă împotriva obiectivelor strategice ale României. Asemenea operațiuni reprezintă o amenințare gravă la adresa securității naționale și sunt inacceptabile.

Totodată, AUR solicită președintelui Nicușor Dan, CSAT și Guvernului Niculescu să explice cum a fost posibil un asemenea incident, dacă au existat breșe de securitate și ce măsuri au fost luate pentru prevenirea unor noi atacuri.

Autoritățile responsabile trebuie să explice românilor cum a fost posibil un asemenea incident. Dacă a existat o breșă de securitate, trebuie să știm cum s-a produs, cine avea responsabilitatea prevenirii acesteia și ce măsuri au fost adoptate ulterior. Gravitatea situației impune transparență și claritate în comunicarea instituțiilor statului, nu răspunsuri evazive sau ascunderea eventualelor deficiențe", a transmis AUR printr-un comunicat de presă.

AUR vrea să ştie ce măsuri s-au luat

"Președintele Nicușor Dan, în calitate de președinte al CSAT, trebuie să clarifice dacă aceste amenințări au fost analizate și ce măsuri de protecție au fost dispuse. Guvernul Niculescu trebuie să prezinte verificările efectuate după incendiul din 14 septembrie și acțiunile întreprinse pentru securizarea obiectivelor strategice. Totodată, SRI, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne trebuie să clarifice, în limitele atribuțiilor legale, modul în care au fost evaluate riscurile și coordonate măsurile de prevenție.

AUR solicită o evaluare urgentă a securității obiectivelor industriale și militare strategice, verificarea măsurilor de pază și control al accesului, consolidarea cooperării între instituții și prezentarea unui plan concret de prevenție, cu termene și responsabilități clare. Eventualele deficiențe trebuie identificate și remediate, iar răspunderea stabilită acolo unde există dovezi.

Românii au dreptul să știe ce măsuri au fost luate înaintea incendiului, ce s-a schimbat după 14 septembrie și cum sunt protejate în prezent obiectivele strategice ale țării. Protejarea industriei naționale de apărare este o responsabilitate fundamentală a statului, care trebuie demonstrată prin măsuri concrete, nu doar prin comunicate și declarații", se mai arată în comunicat.