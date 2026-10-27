Trei suspecți, reținuți în Germania și Polonia, ar fi plănuit să incendieze fabrica de armament Carfil din România, acționând la indicațiile unor coordonatori din Rusia

Bărbat arestat FOTO cu rol ilustrativ: Freepik @naypong

Trei cetățeni străini sunt cercetați de DIICOT pentru tentativă la acte de diversiune. Ei au fost reținuți în Germania și Polonia.

Doi cetățeni din Belarus și unul din Ucraina sunt cercetați de DIICOT pentru tentativă la acte de diversiune. Ei au fost reținuți în Germania și Polonia, potrivit unor surse judiciare. Procurorii îi suspectează că fac parte dintr-o rețea de sabotaj coordonată din Rusia. Ancheta vizează incendiul izbucnit pe 14 septembrie 2026 pe platforma industrială Carfil din Brașov, în proximitatea societății CARFIL SA, filială a CN ROMARM.

Suspecții trebuie extrădați de autoritățile din Germania și Polonia, pentru a putea fi audiați de DIICOT

Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat, luni, într-un comunicat că alături de parteneri interni și externi a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă, implicată în provocarea incendiului.

Conform unui comunicat al DIICOT, doi dintre cei trei inculpați au fost depistați și arestați preventiv în Germania, în timp ce ar fi pregătit comiterea unor fapte asemănătoare. Al treilea a fost localizat în Polonia. Pe numele său a fost emis luni, 26 octombrie, un mandat european de arestare.

Poziții privind tentativa de sabotaj de la Carfil

Reacții despre tentativa de sabotaj de la Carfil au avut, marți dimineață, și președintele Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu.

Într-o intervenție telefonică la România TV, Tudor Curtifan, redactor-șef Defense România, a precizat că avem de-a face cu „o situație îngrijorătoare, având în vedere că astfel de incidente au loc tot mai des, nu doar pe teritoriul României”.

„Există o vulnerabilitate la nivel european. Am văzut situația din România, dar au fost cazuri similare în Bulgaria, în statele baltice, în Polonia, incidentul de pe Aeroportul din Leipzig”, a punctat Tudor Curtifan.

Ce urmărește, de fapt, Federația Rusă

Potrivit jurnalistului Defense România, Moscova urmărește, prin aceste atacuri, să influențeze decizia politică și să stârnească panică în ochii populațiilor din statele vizate.