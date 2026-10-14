”Turul II înapoi”, la PÎCCJ: A fost deschis dosar de urmărire penală pentru anularea alegerilor prezidențiale din 2024

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Din articol Ce fapte sunt acuzate în legătură cu anularea alegerilor prezidențiale din 2024

Parchetul General confirmă că a deschis dosar penal in rem în legătură cu anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Nu mai puțin de 600 de plângeri au dus la deschiderea unui dosar la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) în legătură cu anularea turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 2024. În urma turului întâi al alegerilor prezidențiale din 2024, Călin Georgescu (independent) a obținut 22,94% și Elena Lasconi - 19,18%. După anularea alegerilor prezidențiale, au existat mai multe mișcări în jurul lui Călin Georgescu, majoritatea invocând ”turul II înapoi”. Inclusiv zilele acestea, la Arestul Central s-a strigat ”Călin Georgescu președinte”. După zile întregi de proteste în fața Arestului Central, Călin Georgescu se află în arest la domiciliu, din decizia instanței.

În tot acest context, vine și confirmarea de la Parchetul General. În luna iunie, a deschis dosar penal in rem pentru anularea alegerilor prezidențiale.

"Ca urmare a depunerii de către o asociaţie a peste 600 de plângeri în contextul anulării alegerilor prezidenţiale din decembrie 2024, la nivelul Secţiei de urmărire penală a fost constituit un dosar penal. La data de 27 iulie 2026, s-a dispus începerea urmăririi penale in rem (cu privire la faptă). Precizăm că începerea urmăririi penale in rem reprezintă o etapă procedurală obligatorie, prevăzută de Codul de procedură penală, în cazul sesizărilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege", transmite Parchetul General într-un comunicat de presă.

Potrivit unor surse judiciare, plângerile au fost depuse de reprezentanţi ai Asociaţiei pentru Libertate şi Egalitate Socială (ALES), în cadrul proiectului civic "Valul Democraţiei - Restabilim drepturile anulate în 6 decembrie 2024".

Ce fapte sunt acuzate în legătură cu anularea alegerilor prezidențiale din 2024

Infracţiunile reclamate în plângerile depuse la Parchet ar fi de construire a unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu, infracţiuni contra umanităţi, complicitate la uzurparea funcţiei, împiedicarea exercitării drepturilor electorale şi represiune nedreaptă, vizate fiind persoane considerate responsabile de anularea primului tur al alegerilor prezidenţiale din anul 2024.

Asociaţia pentru Libertate şi Egalitate Socială a mai anunţat, tot pe Facebook, că a depus o altă plângere penală, care vizează procurorii, personalul auxiliar şi funcţionari ai Parchetului General, care ar fi contribuit la înregistrarea şi menţinerea celor 600 de plângeri ca "simple lucrări administrative".