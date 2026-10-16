Călin Georgescu clarifică situaţia sa juridică. Ce se întâmplă cu arestul la domiciliu

Imagine cu Călin Georgescu. Sursa: Inquam Photos / George Călin

Tribunalul Bucureşti a decis marţi, 13 octombrie, plasarea lui Călin Georgescu în arest la domiciliu, după două săptămâni în care acesta a stat în arestul central al Poliţiei Capitalei, în arest preventiv.

Decizia Tribunalului Bucureşti nu este, însă, definitivă, astfel că pentru moment Călin Georgescu a rămas în arest preventiv. Pe pagina sa de Facebook a apărut, vineri dimineaţă, un mesaj care are scopul de a clarifica situaţia juridică a fostului candidat la alegerile prezidenţiale.

"CLARIFICARE PRIVIND SITUAȚIA JURIDICĂ ACTUALĂ

Marți, 13 octombrie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu. Această hotărâre nu este definitivă. Legea prevede un termen de 48 de ore în care poate fi contestată de procuror, iar joi, 15 octombrie, s-au împlinit cele 48 de ore", se arată în mesajul postat pe pagina de Facebook a lui Călin Georgescu.

Curtea de Apel ia decizia finală

Călin Georgescu a transmis că dosarul va fi înaintat Curţii de Apel Bucureşti, care va pronunţa hotărârea definitivă.

"Contestația a fost deja formulată. Urmează redactarea încheierii motivate de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București și ulterior înaintarea dosarului către Curtea de Apel București. Aceasta este instanța care va soluționa contestația și va pronunța o hotărâre definitivă.

Până atunci, măsura arestării preventive rămâne în vigoare.

Vă mulțumim pentru grijă, susținere, răbdare și discernământ", se mai arată în mesaj.

Cristela Georgescu a transmis duminica trecută un mesaj de mulţumire susţinătorilor

Cristela Georgescu, soţia lui Călin Georgescu, a postat un mesaj pe reţelele de socializare cu câteva ore înainte de şedinţa în care s-a judecat cererea de eliberare a soţului său. Aceasta le-a mulţumit susţinătorilor lui Călin Georgescu.

"Mulțumesc și îmbrățișez cu brațe pornite din inimă pe fiecare dintre cei care sunteți astăzi alături de Călin, un om închis pe nedrept, care nu poate fi alături de copiii săi, de familia sa și de ceea ce iubește atât de mult: poporul român.

Familia mea mare, nu vă temeți și nu vă clătinați în fața nedreptății. Fiți buni! Nu sarea mării hotărăște dulceața peștilor.

Și nu uitați că sunt lupte care se poartă și în genunchi. Suntem împreună în rugăciune, pentru ca Adevărul să biruiască", a scris Cristela Georgescu pe Facebook.