Concurs de directori din învățământul preuniversitar, suspendat prin decizia judecătorească

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Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Buzău a suspendat, luni, procedurile concursului organizat pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct.

Măsura a fost luată în urma unei decizii a Tribunalului Buzău, cu privire la o contestaţie depusă în instanţă referitoare la modalitatea de desfăşurare a concursului.

"Ca urmare a sentinţei civile nr. 931/08.10.2026, pronunţată de Tribunalul Buzău - Secţia a II -a civilă de contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. 2359/114/2026, vă informăm că IŞJ Buzău se află în imposibilitatea organizării şi desfăşurării concursului la nivelul judeţului Buzău.

În acest context, concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul Buzău se suspendă până la o dată care va fi comunicată ulterior", a transmis IŞJ Buzău, prin intermediul unui comunicat de presă.

173 de funcţii de conducere vacante

Decizia vine în contextul în care Tribunalul Buzău a pronunţat, în data de 8 octombrie, o sentinţă prin care a suspendat şedinţa de constituire a Consiliului de administraţie al IŞJ Buzău şi hotărârile acesteia.

Potrivit calendarului concursului, în data de 13 octombrie urma să aibă loc prima probă pentru evaluarea competenţelor. Pentru judeţul Buzău au fost publicate 173 de funcţii de conducere vacante, dintre care 127 de funcţii de director şi 46 de funcţii de director adjunct, scrie Agerpres.

De ce a fost suspendat concursul

Reamintim că, pe 8 octombrie, Tribunalul Buzău a admis cererea directoarei Elena Carmen Popescu și a suspendat decizia din 2 septembrie prin care noua conducere a ISJ Buzău reorganizase Consiliul de administrație. Instanța a anulat, de asemenea, toate hotărârile luate de acest Consiliu în ultimele 5 săptămâni (inclusiv schimbarea conducerii a 7 școli pe 4 septembrie). Hotărârea este executorie, dar ISJ Buzău a anunțat că va face recurs.

Conform metodologiei prezentate de Edupedu.ro, Consiliul de administrație al inspectoratului are un rol obligatoriu în formarea comisiilor de interviu și validarea rezultatelor. Deși Consiliul aprobase comisiile chiar în ziua sentinței (8 octombrie), suspendarea sa legală înseamnă că activitatea sa este blocată.

În această situație, ISJ Buzău a trimis o adresă către Ministerul Educației în care recunoaște că procesul nu poate continua. Inspectoratul a avertizat că nerespectarea deciziei ar aduce un "risc de nulitate în cascadă” (anularea automată a tuturor rezultatelor), scrie edupedu.ro. Prin urmare, a cerut Ministerului aprobarea pentru suspendarea procedurilor la nivelul județului Buzău și reprogramarea concursului după un nou calendar.

Seria de decizii luate chiar înaintea începereii anului școlar

Pe 1 septembrie, ministrul Educației, Mihai Dimian, a numit prin detașare în interesul învățământului o nouă conducere la nivelul Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Buzău. A doua zi, pe 2 septembrie, noua conducere a ISJ Buzău a emis o decizie prin care a reorganizat complet Consiliul de administrație al Inspectoratului, eliminând structura veche și formând una nouă.

Pe 4 septembrie (vineri), noul Consiliu de administrație s-a întrunit și a adoptat o hotărâre prin care a încetat numirea/detașarea a 7 directori și a 2 directori adjuncți din școlile județului, înlocuindu-i cu alte persoane.

Printre acești directori schimbați s-a numărat și Elena Carmen Popescu, directoarea Școlii Gimnaziale „Pamfil Georgian” Gura Teghii. Ea fusese numită pe funcție recent, pe 13 august, de către fosta conducere a Inspectoratului, însă mandatul ei a fost oprit după mai puțin de o lună.