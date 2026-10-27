Rusia, sabotaj la platforma industrială Carfil. Liderul politic vinovat că a menținut România vulnerabilă în fața Kremlinului

FOTO: captură video SRI (Facebook)

Bogdan Chirieac avertizează că România este vulnerabilă în fața acțiunilor de sabotaj atribuite Federației Ruse și cere sprijinul NATO și al Uniunii Europene pentru consolidarea securității naționale.

Luni, Serviciul Român de Informații (SRI) a transmis că a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă, implicată în provocarea incendiului de pe platforma industrială Carfil. Într-o intervenție telefonică la România TV, la emisiunea moderată de Cristina Herea, analistul politic Bogdan Chirieac a precizat că „România este o țintă din 2022, ca să nu spunem din 2014, când Vladimir Putin a invadat Crimeea”.

Analistul politic a arătat că au existat factori decidenți în România care nu au ținut cont de creșterea nivelului de agresivitate al Federației Ruse în regiune, unul dintre aceștia fiind Klaus Iohannis, care în cele două mandate de președinte nu a luat măsuri care să descurajeze astfel de acte de sabotaj ori alte incidente.

„Nu ne putem apăra în acest moment și nimeni nu a luat în serios amenințările. Că suntem la Brașov, în munți, sau la malul mării, nu ne putem apăra. Nu am avut strategie, nu ne-am ocupat și nu ne-a interesat să apărăm Neptun Deep, să apărăm rafinăria Petromidia, Portul Constanța sau Centrala Nucleară de la Cernavodă. Să-i mulțumim președintelui pe care l-a avut România din 2014, lui Klaus Iohannis. Nicușor Dan încă nu și-a cunoscut exact toată menirea și toată capacitatea”, a spus resemnat Bogdan Chirieac.

Despre riscurile pentru Neptun Deep a vorbit, recent, și Tudor Curtifan, redactor-șef Defense România. El a precizat că platforma din Marea Neagră reprezintă călcâiul lui Ahile pentru România.

Bogdan Chirieac: „România să ceară sprijinul NATO și al Uniunii Europene”

Potrivit analistului politic, este imperios necesar ca România să ceară sprijin atât din partea NATO, cât și din partea Uniunii Europene. Bogdan Chirieac a precizat că Armata României nu este pregătită în acest moment să întărească paza frontierelor. De asemenea, într-un mod ironic a mai adăugat că o soluție ar putea fi o armată privată, precum cea comandată de Horațiu Potra în Congo.

„Cred că în acest moment trebuie să cerem ajutorul NATO și al Uniunii Europene. Să ne spună cei de la NATO ce să facem! România nu are destulă armată pentru a întări paza și nici nu sunt specializați militarii, că nu mai sunt în termen. Ceva trebuie făcut, dar nu e clar ce trebuie făcut, însă ne trebuie o strategie, fiindcă nu se pune problema dacă o să mai ia foc instalații militare din România, ci când. Sigur vor mai lua foc”, a mai spus, la România TV, analistul politic Bogdan Chirieac.

Nicușor Dan, precizări după sabotajul de la Carfil

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de X, Nicușor Dan a precizat că aceste incidente fac parte „dintr-o campanie premeditată și coordonată” iar statul român va aciona cu hotărâre pentru a preveni astfel de atacuri.

„Condamn cu toată fermitatea orice implicare a Federației Ruse în acte de sabotaj pe teritoriul României. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și reprezintă o încălcare gravă a suveranității și securității țării noastre. Nicio entitate străină nu are dreptul să acționeze în acest mod pe teritoriul României sau al altor state europene.

De ani de zile, Rusia folosește un arsenal divers de mijloace pentru a slăbi democrațiile europene. Tentativele de influențare a proceselor electorale, campaniile de dezinformare, războiul informațional, atacurile cibernetice și actele de sabotaj sunt toate parte a războiului hibrid desfășurat de Rusia împotriva Europei. În ultimele săptămâni, Federația Rusă a trecut la un alt nivel de escaladare și provocare împotriva transportului maritim civil în Marea Neagră.

Să fie clar, toate acestea nu sunt incidente izolate, fără legătură între ele, ci fac parte dintr-o campanie premeditată și coordonată, cu scopul de provoca diviziuni în societățile noastre, de a descuraja angajamentul statelor europene pentru propria securitate și pentru apărarea comună.

Nu trebuie sǎ ne amăgim în privința naturii acestei amenințări. Războiul hibrid este purtat de ani de zile, sub forme diferite, cu aceeași miză de a slăbi din interior statele europene și solidaritatea dintre ele.

Intensificarea acestor acțiuni impune o vigilență sporită și o evaluare permanentă a riscurilor.

Statul român va acționa cu hotărâre pentru a preveni asemenea incidente, pentru a-i identifica pe cei implicați și pentru a proteja cetățenii și infrastructurile critice ale țării. În același timp, vom continua să lucrăm îndeaproape cu aliații noștri din NATO și cu partenerii din Uniunea Europeană.

Salut eficiența tuturor profesioniștilor din cadrul SRI, MAI, DIICOT și DGIA care au acționat pentru a-i identifica atât pe cei care au provocat incendiul de pe platforma industrială Carfil, cât și pe adevărații responsabili din spatele acestui act provocator.

Este esențial ca instituțiile statului român să identifice astfel de atacuri și, pe cât posibil, să le prevină.

Investigațiile asupra sabotajului de la Carfil dovedesc din nou cât de frecvent au ajuns să fie folosite rețelele sociale de către entități ostile pentru atragerea unor persoane cu scopul de a le manipula, mergând până la a le implica în acțiuni ilegale. Oamenii trebuie să fie conștienți de aceste pericole și să trateze cu toată atenția ceea ce se vehiculează în spațiul online.

Le mulțumesc tuturor partenerilor externi pentru colaborarea cu structurile românești. Răspunsul nostru trebuie să fie unul comun, coordonat și credibil, bazat pe solidaritate și capacitatea de a acționa împreună”, a scris Nicușor Dan pe X.