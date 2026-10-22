Neptun Deep, călcâiul lui Ahile pentru România în Marea Neagră. Tudor Curtifan: Începerea exploatării se va suprapune cu interesele energetice ale Rusiei

Curtifan

Tudor Curtifan, redactor-șef Defense România, a făcut o analiză a incursiunilor tot mai dese ale dronelor ruse în spațiul aerian românesc și a venit cu propuneri privitoare la protejarea Neptun Deep în fața unor atacuri voluntare sau involuntare dinspre est.

În contextul în care, la ședința CSAT de joi s-a avut în vedere criza de securitate de la Marea Neagră, escaladarea incidentelor maritime și menținerea accesului liber în porturile românești, Tudor Curtifan, redactor-șef Defense România, a avut o intervenție prin videoconferință la Euronews România în care a precizat că „Neptun Deep e principala vulnerabilitate, călcâiul lui Ahile al României în Marea Neagră”.

„S-a discutat foarte mult despre faptul că Neptun Deep e în Zona Economică Exclusivă (ZEE) a României, nu în apele teritoriale, fapt pentru care nu intră sub incidența Articolului 5 al NATO și e o vulnerabilitate și din perspectiva acestui nou război asimetric cu drone.

Din perspectiva mea, indiferent ce tip de armă ai, nu există sistem infailibil. Fiecare sistem are vulnerabilitățile sale. În momentul în care ai de apărat un perimetru destul de larg pe o zonă maritimă, lucrurile devin mult mai complicate. Dacă în cazul dronelor aeriene există anumite soluții, inclusiv la sol, pe care chiar aș vrea să le vedem folosite - fostul ministru Radu Miruță chiar la Defense România declara în august că într-o lună și jumătate vom vedea drone angajate cu sisteme de la sol, nu doar avioane F-16 - pe zona maritimă e mult mai dificil”, a explicat jurnalistul.

Tudor Curtifan: „Forțele Navale Române au fost cea mai văduvită structură”

Jurnalistul Defense România a apreciat că exploatarea de la Neptun Deep ar putea să se suprapună cu interesele energetice ale Federației Ruse, motiv pentru care ar putea exista incidente tot mai dese începând de anul viitor, chiar nerecunoscute de către Moscova. Tudor Curtifan a precizat că soluția ar putea fi extinderea misiunii grupului „Task Force din Marea Neagră, din care fac parte România și Bulgaria“.

„Există o misiune de mai mult timp, locativă, de combatere a minelor. Se dorește ca acest grup să preia și misiuni în ceea ce privește protejarea infrastructurii critice. E nevoie și de soluții, dar și de nave, de drone, de diferite sisteme pentru a putea face parte din această misiune și România încă mai are mult decalaj de recuperat. Forțele Navale au fost Cenușăreasa, cea mai văduvită structură.

Extinderea misiunii acestui grup poate fi o soluție, dar ar trebui să ne gândim chiar mai departe, la capacități antiaeriene de angajare a acestor drone. Trebuie să ne gândim serios la soluții pentru protejarea, mai ales după 2027, pentru că mă aștept ca aceste acte de sabotaj să se amplifice după începerea exploatării. Începerea exploatării la Neptun Deep se va suprapune cu interesele energetice ale Federației Ruse, iar acest lucru cu siguranță nu e privit cu ochi buni la Moscova. Incidente în care drone apar sau sunt deviate, mă tem că vor fi și mai dese. E nevoie de un răspuns atât din perspectivă militară, cât și diplomatică”, a spus, la Euronews România, Tudor Curtifan, redactor-șef Defense România.