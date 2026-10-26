Patru cercetători ai ICECHIM București, incluși în clasamentul mondial Stanford–Elsevier „Top 2% Scientists 2026”

Sursa: Freepik

Patru cercetători ai Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București se regăsesc în ediția 2026 a clasamentului internațional „World’s Top 2% Scientists”, realizat pe baza datelor bibliometrice Scopus și publicat de Elsevier, în cadrul unei analize coordonate de prof. John P. A. Ioannidis de la Universitatea Stanford (SUA).

”Această recunoaștere internațională evidențiază impactul și vizibilitatea rezultatelor cercetării științifice desfășurate în cadrul ICECHIM, confirmând contribuția cercetătorilor institutului la dezvoltarea cunoașterii în domenii precum știința materialelor, nanotehnologiile, chimia polimerilor și tehnologiile avansate.

Cei patru cercetători ICECHIM incluși în ediția 2026 sunt:

Dr. ing. Mădălina-Elena David – cercetător științific, cu activitate în domeniul materialelor și aplicațiilor acestora pentru conservarea patrimoniului cultural;

Dr. habil. Radu-Claudiu Fierăscu – cercetător științific gradul I, cu activitate în domeniul nanomaterialelor și materialelor funcționale;

Prof. dr. Rodica-Mariana Ion – cercetător științific gradul I, cu contribuții în domeniul materialelor funcționale, metodelor spectroscopice și conservării patrimoniului cultural.

Dr. ing. Denis-Mihaela Panaitescu – cercetător științific gradul I, specializat în materiale polimerice, compozite și nanocompozite;



Toți cei patru cercetători figurează în clasamentul care evaluează impactul științific în anul 2025 (Single-Year Impact). În plus, Dr. Habil. Radu-Claudiu Fierăscu și Prof. Dr. Rodica-Mariana Ion sunt incluși și în clasamentul privind impactul cumulat al activității științifice de-a lungul întregii cariere (Career-Long Impact).

Clasamentul Stanford–Elsevier reprezintă una dintre cele mai cunoscute analize bibliometrice internaționale, utilizând indicatori standardizați precum numărul citărilor, indicele Hirsch (h-index), indicatori ajustați în funcție de coautorat și un indicator compozit al impactului științific (c-score). Ediția publicată la 7 octombrie 2026 analizează datele Scopus actualizate până la sfârșitul anului 2025 și permite evaluarea comparativă a impactului cercetării în 174 de subdomenii științifice.

Prezența cercetătorilor ICECHIM în acest clasament reflectă atât rezultatele individuale ale acestora, cât și capacitatea institutului de a susține cercetarea competitivă la nivel internațional. Publicațiile științifice, colaborările naționale și internaționale, participarea la proiecte de cercetare și dezvoltarea de soluții inovatoare contribuie la consolidarea vizibilității ICECHIM în comunitatea științifică.



ICECHIM București felicită cercetătorii incluși în clasament și își reafirmă angajamentul pentru promovarea excelenței științifice, susținerea performanței în cercetare și dezvoltarea de tehnologii și soluții cu impact asupra societății și economiei.



Sursa oficială: Ioannidis, J. P. A. (2026), August 2026 data-update for “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators”, Elsevier Data Repository, Version 9. https://doi.org/10.17632/btchxktzyw.9”, a transmis Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM București