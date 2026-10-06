Nobel 2026: Francis Halzen, laureat al premiului pentru Fizică

Premiul Nobel pentru Fizică 2026 a fost câștigat de cercetări în domeniul neutrinilor, 'fantomatice particule din spațiu', realizate de cercetătorul belgian Francis Halzen, nominalizat de Comitetul Nobel.

Premiul a fost obținut "pentru contribuția sa decisivă în construirea Observatorului de Neutrini IceCube și în descoperirea neutrinilor de înaltă energie de origine astrofizică", precizează site-ul www.nobelprize.org.

'Francis Halzen a pus bazele unui tip de astronomie complet nou. Ideea sa a fost de a utiliza gheața de la Polul Sud pentru a capta particulele fantomatice numite neutrini. Rezultatul a fost Observatorul de Neutrini IceCube, capabil să urmărească neutrini care provin din cosmosul îndepărtat', se mai arată în comunicatul care însoțește anunțul premiului.

Viziunea și leadershipul său științific au fost fundamentale pentru construcția Observatorului de Neutrini IceCube, care are un volum de gheață de un kilometru cub și este dotat cu senzori de lumină. Cu ajutorul acestui observator, cercetătorii pot capta neutrini proveniți din procese extrem de energetice din Universul îndepărtat.

Ce sunt neutrinii

Neutrinii sunt particule elementare subatomice neutre, cu o masă extrem de mică, ce traversează materia aproape fără a interacționa cu aceasta. Aceste particule sunt omniprezente, dar nu își fac decât foarte greu cunoscută prezența. Ele traversează tot timpul Pământul și corpurile noastre fără a fi observate. Foarte rar, un singur neutrin interacționează cu un nucleu atomic, ceea ce face posibilă detectarea lor cu echipamente extrem de sensibile, se mai arată în comunicatul Nobel.

Oamenii de știință știu de multă vreme că Universul găzduiește acceleratoare naturale de particule, care proiectează particule cu energii de până la un milion de ori mai mari decât cele ce pot fi obținute în acceleratoarele de pe Pământ. Multe aspecte legate de aceste surse rămân un mister: ce sunt ele, unde se află și care sunt principalele procese care au loc în interiorul lor?

Neutrinii cu energii extrem de ridicate iau naștere în aceleași medii ca și alte tipuri de particule. Totuși, spre deosebire de celelalte particule, neutrinii ajung la noi fără a-și schimba direcția sau a-și pierde energia. Acest lucru înseamnă că ei pot furniza informații inaccesibile prin orice altă metodă.

Ce rol a avut Polul Sud în cercetarea neutrinilor

Francis Halzen și-a prezentat pentru prima dată viziunea privind captarea neutrinilor la Polul Sud în anul 1988. Atunci când un neutrin se ciocnește de un nucleu atomic, se eliberează fotoni ce poate fi detectați de senzori plasați în gheața transparentă. Gheața de la Polul Sud oferă numeroase avantaje: este lipsită de diverse tipuri de interferențe, iar zona este deosebit de stabilă din punct de vedere geologic, nefiind afectată de cutremure. Ideea lui Halzen a câștigat rapid sprijinul altor cercetători și, doar câțiva ani mai târziu, au fost efectuate teste preliminare cu senzori plasați în gheață.

Neutrinii cosmici de energie extrem de ridicată sunt foarte rari, iar prin urmare, este necesar un volum uriaș de gheață pentru a observa un număr suficient de coliziuni. Observatorul IceCube ocupă un volum de un kilometru cub și, prin intermediul său, cercetătorii au identificat rapid primii neutrini de înaltă energie și, câțiva ani mai târziu, au putut anunța descoperirea unor neutrini care, în mod cert, își au originea mult în afara Sistemului Solar. Astfel, căutarea surselor cosmice de neutrini a putut începe în mod serios.

'Francis Halzen a condus o echipă internațională de cercetători și ingineri care ne-au pus la dispoziție un instrument extraordinar. Perseverența și viziunea sa științifică au deschis calea către o nouă formă de astronomie', a declarat Mark Pearce, președintele Comitetului Nobel pentru Fizică.

Interacțiunile neutrinilor, înregistrate continuu de IceCube, vor oferi cercetătorilor informații inedite despre mediile violente în care se pot forma neutrinii de înaltă energie - și ar putea chiar dezvălui fenomene cosmice necunoscute până acum.

Francis Louis Halzen, 82 de ani, este directorul Institutului pentru Fizica Particulelor Elementare de la Universitatea americană Wisconsin-Madison. El este și cercetătorul principal al Observatorului de Neutrini IceCube de la Stația de cercetare antarctică Amundsen-Scott, cel mai mare detector de neutrini din lume ce este operațional din 2010. (Agerpres)