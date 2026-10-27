Descoperire arheologică la Constanța: sarcofag roman de copil cu jucării și ghirlande de flori, găsit intact

Descoperire arheologică la Constanța - Foto Facebook Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

Specialiștii Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța au avut parte de o descoperire aparte: un sarcofag de copil, de epocă romană intact.

"Specialiștii Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța au avut parte de o descoperire deosebită: în marginea de nord a necropolei Tomisului a fost identificat un sarcofag de epocă romană intact.

Din cercetările preliminare s-a constatat că este vorba de un mormânt de copil, în interior fiind vizibil un bogat inventar funerar cuprinzând câteva obiecte de port, monedă, două jucării de lut și ghirlande de flori.



Cercetarea și prelevarea materialelor arheologice este în curs de desfășurare, specialiștii muzeului urmând a oferi mai multe informații în cadrul unei conferințe de presă, care va avea loc miercuri, 28 octombrie 2026, ora 9:00, la sediul MINAC din strada Arheipiscopiei nr. 7A, Constanța", a transmis Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, pe o rețea socială, atașând mai multe poze.

FOTO

Tomis, oraș antic care continuă să dezvăluie secrete ale trecutului

Descoperirea sarcofagului de copil aduce în atenție patrimoniul arheologic al vechiului Tomis. Tomis, un oraș antic aflat pe teritoriul actual al Constanței, a fost întemeiat de coloniști greci. Orașul a avut o dezvoltare majoră în perioada romană. Vestigiile descoperite de-a lungul timpului oferă informații privind viața cotidiană, credințele și obiceiurile comunităților ce au locuit aici.

Necropolele antice din Dobrogea sunt importante pentru cercetători, pentru că mormintele și obiectele depuse alături de cei morți pot da indicii privind ritualurile funerare, statutul social și practicile culturale ale oamenilor. În situația sarcofagului de copil găsit recent, obiectele de port, moneda, cele două jucării de lut și ghirlandele de flori evidențiază elemente ce ar putea contribui la reconstituirea unor aspecte ale vieții din epoca romană a Tomisului.

Cercetări arheologice în Constanța. Ce s-a mai găsit

Nu este prima dată când necropolele Tomisului oferă descoperiri majoră. Cercetările arheologice din Constanța au scos la lumină morminte, bijuterii, monede, vase de sticlă, precum și alte obiecte. Într-un sector cercetat în 2025 și la începutul anului 2026, specialiștii au găsit mai multe morminte romane și mai multe piese, între care o inscripție grecească din secolul al III-lea.

Cercetarea sarcofagului recent descoperit este în desfășurare. Reprezentanții Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța urmează să prezinte informații suplimentare în cadrul conferinței de presă programate pentru miercuri, 28 octombrie 2026. Rezultatele analizei arheologice ar putea aduce noi date despre practicile funerare și despre viața comunității din Tomis în perioada romană.