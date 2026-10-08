Margaret Hamilton, cercetătoarea care a făcut calculele programului Apollo 11, a murit

Din articol Apollo le-a permis americanilor să întreacă Uniunea Sovietică în prima cursă către Lună

Cercetătoarea americană Margaret Hamilton, care a condus dezvoltarea sistemului informatic utilizat în cadrul programului selenar Apollo, a încetat din viață la vârsta de 90 de ani, a anunțat miercuri MIT.

Margaret Hamilton, o informaticiană cu o influență deosebită, cunoscută pentru faptul că a condus echipa responsabilă de dezvoltarea sistemului informatic la MIT în cadrul programului Apollo al NASA, a decedat la 30 septembrie. Avea 90 de ani, a scris prestigioasa instituție pe site-ul său.

Ea a intrat în istorie drept omul care a reușit să facă calculele pentru misiunea Apollo 11, cea care a ajuns pe Lună.

Directorul agenției spațiale americane, NASA, Jared Isaacman, a omagiat-o pe Margaret Hamilton pe rețeaua socială X descriind-o drept o pionieră a cărei muncă a contribuit la realizarea programului Apollo și a primelor călătorii ale omului pe Lună, potrivit AFP.

Cel mai bun mod de a-i onora moștenirea este să continuăm de unde s-a oprit generația ei și să nu încetăm niciodată să mergem înainte, a adăugat el.

Apollo le-a permis americanilor să întreacă Uniunea Sovietică în prima cursă către Lună

Celebrul program Apollo le-a permis americanilor să întreacă Uniunea Sovietică în prima cursă către Lună, în anii '60 și '70.

Misiunea NASA Artemis 3, care urmează să trimită astronauți pe Lună pentru prima dată de la ultima misiune Apollo din 1972, este prevăzută pentru 2027, după mai multe întârzieri.

Născută în 1936 în Indiana, Margaret Hamilton a studiat matematica înainte de a lucra la departamentul de meteorologie al MIT și ulterior la primul sistem american de apărare aeriană.

În 1965, ea a aplicat pentru un post la un laborator al universității, Instrumentation Lab, specializat în proiectarea instrumentelor aeronautice care, la acea vreme, căuta experți pentru a dezvolta un program informatic menit să trimită un om pe Lună.

Intrigată de această provocare, Margaret Hamilton a fost angajată ca prim programator al programului Apollo la MIT, devenind astfel prima femeie programator în cadrul proiectului, se menționează în comunicatul universității.

În 1968, ea conducea echipa însărcinată cu dezvoltarea software-ului programului selenar.

Opt ani mai târziu, în 1976, Margaret Hamilton a părăsit MIT pentru a pune bazele propriei companii de informatică.

Devenită o figură emblematică a femeilor de știință, ea este cunoscută publicului larg în special datorită unei fotografii în care apare stând în picioare lângă un teanc de hârtii care îi ajunge până la bărbie, conținând datele software-ului de ghidare al misiunii Apollo. (Agerpres)