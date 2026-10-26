Monte Carlo, Las Vegas și Macao: poveștile pe care nu le afli la ruletă

Un prinț, explozii nucleare și gondole în China. Descoperă poveștile surprinzătoare din spatele marilor capitale ale cazinourilor.

Ce legătură există între un prinț al cărui principat a pierdut cea mai mare parte a teritoriului, turiști care se înghesuiau să privească explozii nucleare și gondolieri care cântă în mijlocul Chinei?

La prima vedere, absolut niciuna. Și totuși, toate fac parte din istoria a trei dintre cele mai cunoscute destinații ale jocurilor de noroc: Monte Carlo, Las Vegas și Macao.

Unele sunt amuzante, altele de-a dreptul bizare. Dar poate cel mai surprinzător este că vorbim despre trei locuri relativ mici pe harta lumii: un cartier dintr-un principat minuscul, un oraș ridicat în mijlocul deșertului și un mic teritoriu de pe coasta Chinei. Niciunul nu avea dimensiunile sau populația unei mari puteri economice. Și totuși, toate trei au ajuns să fie cunoscute în întreaga lume.

Monte Carlo: cazinoul care a apărut înaintea cartierului



Astăzi, Monte Carlo înseamnă mașini de lux, iahturi, hoteluri exclusiviste și unul dintre cele mai faimoase cazinouri din lume.

Dar, la mijlocul secolului al XIX-lea, lucrurile arătau cu totul altfel.

În 1861, Monaco cedase Franței zonele Menton și Roquebrune, pierzând aproximativ 80% din teritoriul său. Pentru micul principat, care avea oricum resurse limitate, găsirea unor noi surse de venit devenise o prioritate.

Soluția familiei princiare? Să atragă vizitatori bogați dispuși să cheltuiască bani la cazinou.

Problema era că Monaco nu avea încă nici infrastructura, nici reputația necesare. Primele încercări de dezvoltare a jocurilor de noroc nu avuseseră succesul dorit. Așa că, în 1863, a intrat în scenă François Blanc, un om de afaceri francez care știa deja cum să transforme un cazinou într-o atracție turistică.

Blanc a înțeles ceva esențial: oamenii nu trebuiau să vină doar pentru ruletă. Aveau nevoie și de hoteluri spectaculoase, restaurante, grădini și locuri unde să fie văzuți.

Treptat, în jurul cazinoului a apărut un cartier întreg.

Iar în 1866, zona a primit numele Monte Carlo, în onoarea principelui Carol al III-lea.

Cu alte cuvinte, mai întâi a fost cazinoul, apoi a apărut Monte Carlo așa cum îl cunoaștem astăzi.

Ruleta a rămas unul dintre simbolurile Monte Carlo, dar a depășit de mult granițele principatului: astăzi o găsești și online, inclusiv pe Royal Slots, platformă operată de Crowd Entertainment Limited. În Monaco, însă, jocul și istoria locului sunt greu de despărțit.

Paradoxul din Monaco: turiștii pot juca, cetățenii nu



Există și o ironie savuroasă în această poveste.

În timp ce vizitatorii străini pot participa la jocurile de noroc din cazinourile principatului, cetățenilor monegasci le este interzis acest lucru prin lege.

Așadar, poți locui la câteva minute de celebrul Casino de Monte-Carlo, dar să nu ai voie să joci acolo.

Las Vegas: orașul care a transformat până și exploziile nucleare în spectacol



Dacă Monte Carlo a mizat pe eleganță și exclusivitate, Las Vegas a ales o strategie mult mai zgomotoasă: să ofere un spectacol pe care nu-l găsești nicăieri altundeva.

Orașul s-a dezvoltat la începutul secolului XX, iar legalizarea jocurilor de noroc în Nevada, în 1931, i-a schimbat direcția.

Au urmat hotelurile uriașe, cazinourile luminate cu neoane, spectacolele și restaurantele deschise până târziu.

Dar una dintre cele mai incredibile povești din istoria Las Vegasului nu are legătură nici cu ruleta, nici cu mașinile de sloturi.

Are legătură cu bombele atomice.

În anii ’50, turiștii veneau să vadă explozii nucleare



Pare o glumă proastă, dar este cât se poate de real.

Începând cu 1951, Statele Unite au efectuat teste nucleare în deșertul Nevada. Unele explozii puteau fi observate de la distanță, inclusiv din apropierea Las Vegasului.

În loc să încerce să ignore fenomenul, industria turistică locală a început să-l promoveze.

Au apărut calendare cu orele testelor, locuri recomandate pentru observarea exploziilor și chiar cocktailuri inspirate de bombele atomice.

Turiștii puteau privi norii uriași în formă de ciupercă din anumite hoteluri sau de pe terase special amenajate.

Au existat inclusiv spectacole și evenimente cu tematică atomică. Într-o perioadă în care pericolele expunerii la radiații erau mult mai puțin înțelese de public, exploziile ajunseseră să fie tratate aproape ca focurile de artificii.

Privită astăzi, această pagină din istoria orașului este deopotrivă absurdă și tulburătoare. Dar spune multe despre felul în care Las Vegas a învățat să transforme aproape orice în spectacol.

De la mesele de joc la spectacole urmărite de acasă



De fapt, acesta a fost unul dintre secretele succesului orașului: cazinoul nu a rămas niciodată singura atracție. Hotelurile au început să concureze prin restaurante, concerte, decoruri impresionante și experiențe cât mai neobișnuite.

Chiar și atmosfera din jurul meselor de joc a devenit parte din spectacol. Vocea dealerului, gesturile sale și ritmul unei partide sunt elemente pe care publicul le recunoaște din filme și din marile cazinouri.

O parte din spectacolul meselor de joc s-a mutat, între timp, și pe ecrane. În categoria de jocuri cu dealeri live de la Royal Slots, serviciu oferit de Crowd Entertainment Limited, partidele sunt transmise video și conduse de dealeri reali. Gesturile dealerului și ritmul jocului sunt ușor de recunoscut; luminile și agitația Las Vegasului rămân însă o experiență pe care un ecran nu o poate reproduce.

Între timp, Las Vegasul a devenit mult mai mult decât o destinație pentru jocuri de noroc. Astăzi atrage turiști și pentru concerte, competiții sportive, conferințe sau pur și simplu pentru hotelurile sale extravagante.

Macao: locul unde poți merge cu gondola fără să ajungi în Italia



Dacă poveștile despre Monte Carlo și Las Vegas par greu de egalat, Macao vine cu o surpriză de altă natură.

Aflat pe coasta sudică a Chinei și administrat de Portugalia până în 1999, Macao are o istorie a jocurilor de noroc care începe în secolul al XIX-lea.

Marea transformare a venit însă după 2002, când piața cazinourilor a fost deschisă mai multor operatori. Au urmat investiții uriașe, hoteluri spectaculoase și o dezvoltare care a schimbat complet imaginea orașului.

Unul dintre cele mai neobișnuite exemple este The Venetian Macao, deschis în 2007.

Complexul recreează atmosfera Veneției, cu canale artificiale, poduri, clădiri inspirate din arhitectura italiană și gondolieri care cântă în timp ce plimbă vizitatorii.

Totul se întâmplă la mii de kilometri de Italia, inclusiv în spații acoperite.

Practic, poți pleca în vacanță în China și să te trezești plimbându-te cu gondola printr-o Veneție care nu a văzut niciodată Marea Adriatică.

Iar acesta este doar unul dintre exemplele prin care Macao a încercat să transforme o vizită la cazinou într-o vacanță completă.

Rezultatele nu au întârziat să vină



Dincolo de decorurile spectaculoase, dimensiunea industriei din Macao este impresionantă.

Potrivit datelor publicate pentru 2025 de autoritatea locală pentru reglementarea jocurilor de noroc, veniturile brute din jocuri au ajuns la aproximativ 247,4 miliarde de pataca, echivalentul a circa 27,3 miliarde de euro, calculat la cursul mediu din acel an.

Suma reprezintă banii rămași cazinourilor din mize după plata câștigurilor, nu profitul lor final.

Pentru a înțelege proporțiile, veniturile brute din jocuri ale întregii piețe din Macao au fost de peste trei ori mai mari decât cele înregistrate în același an de cazinourile de pe celebrul Las Vegas Strip.

Asta nu înseamnă că Macao este de trei ori mai bogat decât Las Vegas. Sunt comparate doar veniturile din jocurile de noroc, pentru două zone geografice diferite.

Dar cifra arată cât de important a devenit acest teritoriu pe harta mondială a cazinourilor.

Trei locuri, trei povești imposibil de confundat

Monte Carlo a pornit de la un cazinou și a construit în jurul lui o destinație exclusivistă.

Las Vegas a transformat deșertul într-un oraș al spectacolelor, unde până și testele nucleare au fost promovate cândva ca atracție turistică.

Iar Macao a ajuns să construiască replici ale unor orașe europene pentru a-și impresiona vizitatorii.

Toate trei au demonstrat că atracția nu stă doar în jocurile de noroc, ci și în poveștile, clădirile și experiențele create în jurul lor.

Până la urmă, probabil cel mai surprinzător lucru nu este cât de mari au devenit cazinourile, ci cât de mult au schimbat orașele în care au apărut.