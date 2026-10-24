Horoscop 26 octombrie - 1 noiembrie 2026. Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă cele mai importante evenimente din următoarea săptămână.

Săptămâna începe cu Luna Plină din semnul Taurului. De obicei, Luna Plină simbolizează o ruptură, o încheie de capitol, sau renunțarea la ce nu ne mai trebuie. Ne vom da seama că unele atașamente ne creează mai degrabă pierderi. Și cum Luna și Soarele vor fi în careu cu Pluto, nu vom duce lipsă de lupte de putere. În plus, vom opune rezistență oricărei schimbări.

Pe 30 octombrie, Mercur retrograd din Scorpion face un careu cu Marte din Leu. Un aspect foarte tensionat când vine vorba de comunicare, tehnologie, chestiuni administrative sau transport.

Și să nu uităm că nu doar Mercur este retrograd, ci și Venus. Deci ne vom lovi de numeroase ambiguități.

Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații complete despre aceste evenimente și previziunile pentru toate zodiile, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată duminică, 25 octombrie, începând cu ora 12.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.