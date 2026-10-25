"Am BMW, nu pot merge cu 50". Replica unui şofer l-a lăsat mască pe Titi Aur

Masini - Foto: Pixabay

Din articol Şofer prins pe A0 cu 200 km/h. Sancţiunile nu mai sunt suficiente

Titi Aur a povestit un episod recent la care a fost martor şi în urma căruia a rămas uimit. Un şofer a spus că nu poate merge cu viteza legală din cauza faptului că are... un BMW.

Recent, Titi Aur a vrut să facă angajări la Academie, însă replica unui aplicant l-a lăsat mască.

"A venit zilele trecute cineva la noi pentru angajare. A spus că ştie de noi, că ne urmăreşte de mult. Nu vorbea cu mine, vorbea cu unul dintre colegii noştri. Şi spunea că dacă tot a venit, vrea să vadă cum e cu tamponarea, cu răstunarea. Dar a spus şi că "n-o să fiu niciodată de acord cu 50 km/h. Nu există. Eu am BMW, sub 70-80 nu pot să merg". Dar foarte revoltat. Că el nu e de acord cu 50 km/h limită şi că nu poate să meargă cu mai puţin de 70-80 km/h în localitate, dacă are BMW.

Ei, e complicat aici. La astfel de persoane ai mult de lucru. Trebuie să îi explici, să îl tamponezi, să îl răstorni, să îl înveţi. Dacă nu reuşeşti, următoarea etapă este coerciţia. Coerciţia care trebuie să fie adevărată. Adică să ai camere peste tot, să îl filmezi, să îl sancţionezi, să îi suspenzi permisul. Pentru că trebuie să aduci cumva astfel de oameni în ordinea socială. Că dacă fiecare face ce vrea şi merge cu 70-80 km/h... Şi oricum, când cineva spune de 70-80 km/h, merge de fapt cu 90-100 km/h.

Ce îmi spune mie treaba asta? Îmi spune că sunt anumite persoane care nu au fost deloc educate, conştientizate în zona asta. Şi respectiva persoană era un tânăr, nu cineva de 70-80 de ani", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

Şofer prins pe A0 cu 200 km/h. Sancţiunile nu mai sunt suficiente

Un șofer a fost surprins de polițiști circulând cu 200 km/h pe Autostrada A0, la kilometrul 89, pe un tronson unde limita maximă admisă este de 130 km/h.

Bărbatul a fost amendat cu 1.946,25 de lei și a rămas fără permis pentru 90 de zile. În plus, polițiștii i-au reținut certificatul de înmatriculare, deoarece autoturismul nu avea inspecția tehnică periodică valabilă.

Titi Aur a declarat, pentru DC News, că în astfel de cazuri sancţiunile nu mai sunt suficiente.

"Este discutabil dacă sancțiunile actuale sunt suficiente. Din punctul meu de vedere, nu sunt suficiente, pentru că vedem că astfel de situații se întâmplă destul de des.

În primul rând, avem nevoie de educație, astfel încât șoferii să înțeleagă riscurile și pericolele la care se expun atunci când circulă cu viteze excesive sau fac manevre periculoase.

Bineînțeles, pentru cei care nu conștientizează aceste riscuri, în ciuda eforturilor de educare, ar trebui să existe sancțiuni mai dure", a declarat Titi Aur.