Tunelul Boița 1 de pe Autostrada Sibiu – Pitești, străpuns complet. CNAIR anunță stadiul lucrărilor pe A1

Foto - captură video Facebook Cristian Pistol (CNAIR)

Lucrările la tunelul Boiţa 1,aflat pe secţiunea Boiţa - Cornetu a Autostrăzii Sibiu - Piteşti (A1), au ajuns la un stadiu fizic de 45,11%, după finalizarea străpungerii ambelor galerii, a anunţat, duminică, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

"Autostrada Sibiu - Piteşti (#A1), secţiunea 2: a fost străpunsă astăzi şi cea de-a doua galerie (264 m) a tunelului Boiţa 1! Practic, constructorii turci ai asocierii Mapa - Cengiz au finalizat străpungerea ambelor galerii ale tunelului Boiţa 1, după ce prima galerie (247 m) fusese străpunsă pe 20 iulie 2026. Urmează realizarea cămăşuielii interioare a celor două galerii ale acestui tunel, la care lucrările au ajuns acum la un stadiu fizic de 45,11%", a scris Cristian Pistol pe pagina sa de Facebook.

Lucrările continuă şi la tunelurile Balota şi Robeşti, de pe aceeaşi secţiune a autostrăzii

"În şantier se lucrează la alte două tuneluri: tunelul Balota (500 m): excavaţii şi cămăşuială exterioară; stadiul fizic a ajuns la 13,69%; tunelul Robeşti (900 m): ambele galerii au fost străpunse, iar stadiul fizic a ajuns la 39,48%. În prezent se execută hidroizolaţia şi căptuşeala interioară", a precizat directorul general al CNAIR.

Peste 700 de muncitori şi 162 de utilaje, mobilizate pe întregul şantier al secţiunii Boiţa - Cornetu

"Pe întregul şantier al Secţiunii 2 (Boiţa - Cornetu) sunt mobilizaţi 708 de muncitori şi 162 de utilaje, iar stadiul fizic general este de aproximativ 16%. În lipsa Acordului de Mediu revizuit şi a Autorizaţiilor de Construire pe întreg şantierul, constructorii pot derula doar aproximativ 45% din totalul lucrărilor prevăzute în contract. CNAIR a depus documentaţia necesară la ANMAP (Agenţiei Naţionale pentru Mediu şi Arii Protejate, n.r.) pe 12 august 2026.

Din această cauză, activităţile sunt concentrate la tunelurile, viaductele, terasamentele şi lucrările de consolidare de pe sectoarele pentru care a fost emisă Autorizaţie de Construire", a explicat Pistol.

Secţiunea Boiţa - Cornetu are o lungime de 31,33 kilometri. Valoarea contractului

Contractul pentru realizarea lucrărilor este în valoare de 4,25 miliarde de lei, fără TVA.

"Pe traseul Secţiunii 2 (31,33 km) se vor construi 7 tuneluri, prin tehnologia NATM (Noua Metodă Austriacă), care foloseşte rezistenţa naturală a masivului stâncos pentru susţinerea tunelului, prin torcretare, bulonare şi stabilizare. Contractul, în valoare de 4,25 miliarde de lei (fără TVA), este finanţat prin Programul Transport (#PT)", a mai transmis directorul general al CNAIR, pe contul său de Facebook.

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Amintim că, recent, s-au finalizat lucrările pe Secțiunea 4 și intrarea proiectului în stadiul de testare și recepție.

Importanța A1 București – Nădlac

Autostrada A1 București – Nădlac este una dintre cele mai importante șosele de mare viteză din România. Practic, va asigura legătura dintre Capitală, vestul țării și frontiera cu Ungaria. A1 face parte din coridorul european de transport ce conectează România cu Europa Centrală și de Vest.

Traseul trece prin Pitești, Sibiu, Deva, Timișoara și Arad. La Nădlac asigură conexiunea cu rețeaua rutieră din Ungaria. Autostrada are un rol major în transportul de mărfuri, dezvoltarea economică și reducerea timpilor de deplasare.



Autostrada A1 este realizată pe mai multe tronsoane, dar nu este încă finalizată integral. În octombrie 2026, întreaga legătură rutieră de mare viteză dintre Sibiu și Nădlac este aproape completă, însă mai sunt necesare lucrări pe sectorul Margina – Holdea, în timp ce secțiunile montane dintre Boița și Pitești sunt încă în construcție.

De menționat că unul dintre cele mai dificile proiecte este secțiunea Sibiu – Pitești, deoarece traversează zona montană și include tuneluri, viaducte și lucrări complexe de consolidare.