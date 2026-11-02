Limitele conducerii defensive. Ce poţi face când universul "conspiră" împotriva ta

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Din articol Scenariu utopic: acestea să fie singurele accidente

Titi Aur a recunoscut că există limite în ceea ce priveşte conducerea defensivă, dar şi accidente pe care nu le poţi evita, oricât de atent şi de preventiv ai conduce.

În cadrul ediţiei DC Conducem de marţi, 19 octombrie, am prezentat un clip video înregistrat de un şofer în faţa căruia s-a prăbuşit un copac pe şosea. În astfel de situaţii, spune Titi Aur, conducerea defensivă are limite.

"Aici chiar putem vorbi de accident. Accidentul înseamnă că se întâmplă accidental. Când e făcut de mâna omului, nu ştim cât e de accidental, cât e de greşeală. Când îţi cade un copac în faţă pe şosea, e greu de anticipat, e greu de prevenit, e greu de spus că dacă te pregăteai, dacă făceai la şcoală, dacă făcea Ministerul Transporturilor. E la noroc!

Singura treabă pe care o poţi face e să îţi cumperi o maşină sigură. Pentru că o maşină cu multe airbag-uri, o maşină construită mai solid, în cazul unui accident te protejează. Dacă ai un triciclu economic, pe care ai dat foarte puţini bani, nu poţi avea pretenţia să te protejeze când îţi cade copacul în cap. E drept că e foarte puţin probabil să se întâmple, dar iată că avem imagini că se poate", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

Scenariu utopic: acestea să fie singurele accidente

Titi Aur a mers mai departe şi a avansat un scenariu utopic: acestea să fie singurele tipuri de accidente din trafic.

"Astea ar trebui să fie cam singurele accidente. Iar asiguratorii să spună că au avut de plătit despăgubiri la două maşini peste care a căzut un copac, iar în rest nu am avut accidente. Oare când se va întâmpla asta? Nici măcar în Suedia. E greu. Nu ne putem gândi la utopii de genul ăsta, dar trebuie să ne gândim la o scădere a numărului de accidente. Ăsta cu copacul e un accident în adevăratul sens al cuvântului, nu ai cum să faci conducere defensivă, formare profesională, nimic. Aici nu ai ce să faci.

Undeva, există şi aici o formulă. Cei care se ocupă de administrarea spaţiilor verzi şi a copacilor ar trebui să înţeleagă că se poate întâmpla să cadă. Şi nu doar pe o maşină, ci pe un copil, pe un pieton, etc. E vorba de siguranţă socială. Acolo s-ar putea discuta. Dar din punct de vedere al conducerii defensive, nu avem ce comenta", a completat Titi Aur.