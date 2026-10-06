Vești bune pentru transportatori anunțate de CNAIR: Scapi de amendă dacă ai încercat să plătești prin sistemul TollRo și acesta nu funcționează

Șofer de camion - FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @alexgolovinphotography

Incidentele tehnice ale platformei TollRo, constatate la data de 1 octombrie 2026, au fost remediate, iar aceasta funcţionează în parametrii normali, a anunțat marţi seara Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Totuși, CNAIR spune că mai pot exista incidente tehnice sporadice, situație în care şoferii nu vor fi amendaţi dacă se dovedeşte că au încercat să plătească dar nu au reuşit.

"Incidentele tehnice ale platformei TollRo, constatate la data de 1 octombrie, au fost remediate, iar aceasta funcţionează în parametrii normali. Cu toate acestea, nu excludem apariţia unor incidente tehnice sporadice care pot afecta utilizarea platformei. Pentru a evita aplicarea amenzii, înainte de efectuarea deplasării, conducătorii auto au obligaţia să acceseze platforma TollRo, să se înroleze, să achiziţioneze rovinietă şi/sau TollRo. În măsura în care aceste acţiuni nu pot fi efectuate din cauza defecţiunilor tehnice ale platformei, conducătorii pot începe/ continua deplasarea, fără riscul de a primi amendă", conform unui comunicat al CNAIR.

Sistemul TollRo poate verifica dacă ați încercat cu adevărat să plătiți

Potrivit CNAIR, încercările eşuate din cauze tehnice vor fi reţinute de sistem, care, de asemenea, va identifica inclusiv erorile utilizatorului. În plus, CNAIR, prin interogarea sistemelor, are posibilitatea de a identifica acei utilizatori care nu au accesat platforma, deşi pretind că au încercat.

"Subliniem, din nou, faptul că, în conformitate cu art. 9 alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 226/2023, utilizatorii care nu pot achita tariful TollRo din cauza disfuncţionalităţilor tehnice ale platformei nu vor fi sancţionaţi. Măsura prevăzută de art. 9 alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 226/2023 nu se limitează la perioada de lansare a sistemului, respectiv, perioada comunicată anterior: 01.10.2026 - 03.10.10.2026. Măsura se aplică ori de câte ori Sistemul de Tarifare Electronică Rutieră sau mijloacele automate de control prezintă disfuncţionalităţi, indiferent de cauză, pe întreaga durată a acestora, până la remediere", potrivit CNAIR.

Cum poate fi plătit acum tariful TollRo

În prezent, tariful TollRo poate fi achitat în două moduri: fie prin tichet de rută - plată în avans pentru un traseu stabilit înaintea călătoriei, fie prin sesiune de tarifare - traseul se înregistrează prin aplicaţia mobilă TollRo, iar plata se face din portofelul electronic.

În niciunul dintre aceste cazuri plata nu se face prin virament bancar în conturile CNAIR.

Canalele oficiale de plată disponibile începând cu 1 octombrie 2026 sunt: portalul web oficial: https://etoll.ro - creare cont, înrolarea vehiculelor, achiziţia rovinietei şi a tichetului de rută, gestionarea portofelului electronic şi a facturilor; aplicaţia mobilă TollRo, gratuită pentru iOS şi Android - achiziţia rovinietei şi a tichetului de rută, iniţierea sesiunii de tarifare; punctele de vânzare CNAIR din cadrul Secţiilor de Drumuri Naţionale (SDN) şi al Agenţiilor de Control şi Încasare (ACI) de la punctele de trecere a frontierei - rovinietă şi tichet de rută; distribuitorii autorizaţi - rovinietă, inclusiv prin SMS la numărul de telefon mobil 7500.

"Recomandăm utilizatorilor să achite tarifele numai prin canalele indicate în prezentul comunicat şi să nu dea curs solicitărilor de plată primite pe alte căi", se mai arată în document.

Ai achitat TollRo prin virament bancar? CNAIR anunță cum îți poți recupera banii

Pe de altă parte, CNAIR precizează că, în primele zile de funcţionare a sistemului, o parte dintre utilizatori au făcut plăţi prin virament bancar direct în conturile CNAIR, iar aceştia pot solicita restituirea sumelor printr-o cerere transmisă la adresa de e-mail registraturacnair@andnet.ro (adresa oficială a Registraturii CNAIR), însoţită de dovada plăţii (ordinul de plată) şi de datele contului în care să se facă restituirea (IBAN şi titular).

"Aceste sume nu ţin loc de tarif: pentru a circula legal începând cu 1 octombrie 2026, utilizatorii trebuie să achite rovinieta, tichetul de rută sau tariful TollRo prin unul dintre canalele de mai sus", subliniază sursa citată.

Rovinietele achiziţionate prin sistemul SIEGMCR până la 1 octombrie 2026, pentru vehiculele de transport persoane (autoturisme, microbuze şi autocare) şi pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone, îşi păstrează valabilitatea. Datele acestor roviniete au fost preluate în noul sistem fără vreo formalitate din partea utilizatorilor. Pentru aceste roviniete nu se efectuează restituiri, întrucât acestea rămân valabile până la data expirării perioadei pentru care au fost achiziţionate.

Unde se pot trimite sesizări

Rovinietele achiziţionate până la data de 1 octombrie 2026, pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone, precum şi peajele rămase neconsumate până la această dată îşi încetează valabilitatea. Restituirea contravalorii rovinietelor şi a peajelor care şi-au încetat valabilitatea se solicită de către utilizatori exclusiv prin aplicaţia pe care CNAIR o pune la dispoziţie până la data de 29 decembrie 2026. Restituirea se realizează in termen de 90 de zile de la data înregistrării solicitării în aplicaţie.

Utilizatorii care întâmpină dificultăţi pot transmite o sesizare prin intermediul formularului de contact disponibil pe portalul https://etoll.ro.

Protestele transportatorilor

Amintim că zeci de transportatori au ieșit duminica trecut la protest în municipiul Târgu Jiu, nemulțumiți de introducerea sistemului de taxare TollRo, de creșterea taxelor și de scumpirea combustibilului.

De asemenea, la finalul lunii septembrie transportatorii din România au cerut Guvernului și Parlamentului amânarea aplicării sistemului TollRo cu șase luni, până la 1 aprilie 2027, pentru a evita un val uriaș de amenzi nedrepte de la 1 octombrie.

Pe 20 Septembrie 2026 și ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a vorbit, pentru DC News, despre rateurile TollRo și anunța că vrea să afle vinovații pentru anunțarea întârzierii implementării TollRo. La acea vreme data de 1 octombrie 2026 era pusă sub semnul întrebării privind introducerea TollRo.

A dispărut clasica ”rovinietă”. Noul TollRo în calcul, în tarif, și clasa de emisii: pe ideea - poluatorul plătește



Tariful TollRo ia în calcul un tariful legat de distanța parcursă și de caracteristicile vehiculului. Sistemul este administrat prin CNAIR.

”Prin noul sistem de tarifare rutieră vor fi aplicate tarifele rutiere în funcţie de clasa de emisii poluante Euro a vehiculelor, conform principiului 'poluatorul plăteşte'. În prezent, pe reţeaua de drumuri naţionale din România sunt aplicate tarife pentru toate categoriile de vehicule rutiere în funcţie de durata de utilizare a reţelei de drumuri (rovinieta) şi în funcţie de numărul de treceri efectuate la poduri peste Dunăre, fără a ţine cont de clasa de emisii (Euro) a acestora”, transmitea Guvernul la sfârșitul lunii iulie 2025.