Aproape o lună în ultimul an fără decese pe şosele. E o veste bună?

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Din articol Aproape o lună fără morţi pe şosele

O informaţie importantă s-a desprins la DC Conducem. În ultimul an, România a avut aproape o lună fără decese pe şosele. Este aceasta o veste bună?

În primele 6 luni ale anului 2026, la nivel național, au fost înregistrate 1.679 de accidente. Ca urmare, au fost 492 de persoane decedate şi 1384 de persoane rănite grav.

Comparativ cu perioada similară a anului 2025, au fost înregistrate cu 30 (-1,8%) mai puține accidente, cu 55 (-10,1%) mai puține persoane decedate și cu 36 (+2,7%) mai multe persoane rănite grav.

"Maşina te protejează. Din fericire, automobilul evoluează în sensul pozitiv, te protejează mai mult şi mai bine. Chiar dacă România are un parc auto învechit, acestea sunt maşini vechi de 10, 15, 20 de ani. Dacă toate maşinile ar fi din 2026, la acelaşi ritm de accidente am avea şi mai puţini morţi şi mai puţini accidentaţi grav. Într-adevăr, e o scădere a numărului de morţi şi accidentaţi grav, e o scădere în toată lumea. Motivul este evoluţia automobilului şi a sistemului de intervenţie, dar se fac şi anumite lucruri, nu le putem nega. Avem acel proiect cu eSigur, ieşirea poliţiştilor în stradă, etc.

Din păcate, reproşul meu este că nu se fac deloc progrese pe zona de educaţie. Nici la grădiniţă, nici la şcoala generală, nici la şcoala de şoferi. Şcoala de şoferi nu acceptă ideea că trebuie îmbunătăţită. Asta nu înseamnă că instructorii nu îi învaţă pe cursanţi să parcheze, să plece de pe loc, etc, ci nu se pune deloc accent pe partea de prevenţie. Nu se face nimic după şcoala de şoferi, nu se fac campanii, nimic. Şi atunci, pasul mare ar fi să se facă şi în această zonă.

Pentru că, deşi există această scădere, suntem tot ultimii în Europa. Ceea ce înseamnă că nu facem noi ceva. Dacă am fi măcar pe locul 3-4 de la coadă, ar fi altă discuţie. De asta trag eu acest semnal de alarmă de fiecare dată, poate că autorităţile vor spune la un moment dat că e timpul să se uite şi la siguranţa rutieră", a declarat Titi Aur.

Aproape o lună fără morţi pe şosele

Titi Aur a dezvăluit, la DC Conducem, că Bogdan Despescu, secretar de stat, i-a transmis, recent, că România a avut aproape o lună fără decese din accidente rutiere. Ce înseamnă, însă, asta, în contextul în care cifrele sunt tot mari, iar media persoanelor decedate zilnic a fost neschimbată?

"Vedem sângele pe şosea, vedem tragediile, şi încă nu sunt toate. În presă sunt doar unele. Dacă te uiţi, zilnic avem morţi pe şosele. A venit domnul Bogdan Despescu la noi, la Academie, şi ne-a spus că anul acesta am avut 27 de zile în care nu am avut decedaţi în accidente rutiere. Până în octombrie. Lucru important! Sunt 27 de zile tot anul, nu consecutiv. E important, dar când te uiţi la medie, vezi că e tot acolo, la 3-4 pe zi. Ceea ce înseamnă că am avut zile cu 7-8 decese în accidente. Deci e de rău sau de bine că am avut 27 de zile fără decese? Dacă media ar fi scăzut la 2 morţi, în loc de 4-5 pe zi, ai fi zis că e bine. Dar dacă au fost 27 de zile fără decese, dar media e tot mare, înseamnă că am avut zile cu foarte mulţi morţi", a mai declarat Titi Aur.