Probleme cu indicatorul STOP în România. Ce spune Codul Rutier şi ce se întâmplă în trafic

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Sunt probleme cu indicatoarele STOP din România, spune Titi Aur, instructor de conducere defensivă. Acestea nu sunt montate unde trebuie, astfel că şoferii încalcă, de multe ori, codul rutier.

Discuţia a pornit de la o imagine din trafic, cu un accident evitat la limită. Un şofer a evitat impactul cu o altă maşină ieşită de pe o stradă perpendiculară. Vina aparţine, însă, amândurora, dar şi administratorului drumului, pentru că nu a existat vizibilitate suficientă.

"Este o culpă comună. În primul rând, cel care a ieşit nu avea vizibilitate, dar a ieşit şi cam agresiv, a scos botul maşinii prea mult în stradă, ceea ce l-a surprins pe cel care filma şi l-a obligat să tragă de volan pentru a evita. Cel care filma are şi el parte din vină, conform conducerii defensive, pentru că mergea cu o viteză relativ mare pentru o zonă cu pericole potenţiale", a declarat Titi Aur.

Ce sunt pericolele potenţialele

Expertul emisiunii a explicat din nou diferenţa între pericole potenţiale şi pericole efective.

"Pericolul efectiv face referire la tot ceea ce se poate vedea pe drum. Pericolul potenţial este tot ce poate să apară de după colţ, din tufe, de după maşini, de după clădiri. Când treci pe lângă hale construite chiar până la intersecţie, cu colţ viu, care din punct de vedere al siguranţei rutiere nu sunt construite corect, ar trebui impusă o restricţie de viteză la 30 km/h, tocmai pentru că este o zonă cu pericole potenţiale.

Pentru ca astfel de măsuri să fie luate, administratorul drumului ar trebui să înțeleagă noțiunea de pericole potențiale. Majoritatea celor care administrează drumurile nu o înțeleg, iar unii șoferi întreabă: „De ce s-a pus restricție de 30 km/h dacă șoseaua e lată și în linie dreaptă?”

Restricția se pune tocmai pentru că pot apărea pericole neprevăzute: o școală, o hală cu colț viu, tufe sau mașini parcate", a declarat Titi Aur.

Şoferii încalcă codul rutier, dar şi indicatoarele sunt amplasate greşit

Titi Aur a explicat de ce există o problemă cu indicatoarele rutiere în România, mai ales cu cele STOP.

"Din punct de vedere al regulilor stricte de circulație, nu s-a întâmplat nimic sancționabil. Șoferul a oprit, deci nu poate fi sancționat doar pentru că a oprit puțin mai în față sau mai în spate.

Ce spune regulamentul? La Cedează trecerea, doar reduci viteza și te asiguri. La STOP, conform regulamentului, trebuie să oprești complet roata fără să depășești indicatorul. La noi, indicatorul STOP este pus de multe ori într-o zonă din care nu ai nicio vizibilitate. Dacă oprești roata în dreptul indicatorului, oprești inutil, pentru că apoi trebuie să mai înaintezi 5 metri ca să poți vedea ceva.

Dacă indicatoarele ar fi puse corect, în locul în care oprești roata în dreptul lor ar trebui să ai și vizibilitate. Din cauză că sunt amplasate prost, șoferii au dezvoltat reflexul de a nu mai opri în dreptul indicatorului, ci direct unde au vizibilitate.

Cei care decid unde se montează indicatoarele fie nu înțeleg problema, fie ignoră realitatea din teren. În zonele în care nu există altă opțiune de amplasare, ar trebui adăugate presemnalizări.

În concluzie, nu avem o infrastructură gândită din punctul de vedere al siguranței rutiere", a completat Titi Aur.