Cel mai important sfat pentru şoferii de autobuz. "Sunt cei mai predispuşi să facă accident sau să fie martori la accident"

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Din articol Două categorii de oameni în autobuz

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a dat un sfat important pentru şoferii de autobuz din România.

Discuţia a plecat de la un sfat pe care un instructor auto i l-a cerut lui Titi Aur pentru pregătirea temeinică a şoferilor de autobuz. Conform specialistului emisiunii DC Conducem, şoferii de autobuz sunt într-un pericol continuu.

"M-a întrebat cineva recent, care face cursuri cu şoferii de autobuz, ce să le mai zică. I-am zis să le spună aşa: "Şoferul de autobuz e în cel mai mare pericol".

Asta pentru că el are în permanenţă, în zona de oprire şi de pornire, oameni care se mişcă în jurul lui. Unii care vor să se urce mai repede, disperaţi, unii care coboară şi pot călca strâmb, alţii care vor să treacă strada. Şoferul de autobuz e cel mai predispus să lovească un pieton sau să fie martorul unui accident cu pietoni, să se întâmple un astfel de accident în jurul lui", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

Două categorii de oameni în autobuz

De asemenea, Titi Aur a atras atenţia şi asupra categoriilor de oameni care folosesc autobuzul.

"Un şofer foarte atent poate să prevină, poate să se uite, să dea un claxon, să strige la pasagerul sau pietonul care e disperat să plece. Deci trebuie să fie permanent atent, la urcare, la coborâre. Cei care au apucat să urce nu mai sunt în pericol, dar cei care coboară sau cei care se apropie sunt. Plus că sunt mulţi care fug după autobuz. Un şofer de autobuz are de gestionat foarte mulţi oameni în mişcare.

În plus, în autobuz sunt oameni cu permis de conducere, dar şi foarte mulţi care nu au trecut prin nicio formă de pregătire şi nu înţeleg nimic. Ei cred că dacă şoferul apasă pe frână, maşina se opreşte, că dacă trec pe oriunde, şoferii trebuie să îi vadă. Şi atunci, şoferii de autobuz sunt continuu în pericol. La fiecare staţie!", a declarat Titi Aur.