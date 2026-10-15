O decizie luată de BAAR cu privire la RCA, catalogată de Titi Aur "împotriva mersului firesc". Şoferul, scos din raportarea companiilor la asigurare

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Biroul Asiguratorilor din România a decis, spune Titi Aur, eliminarea conducătorului auto din raportarea companiilor pentru RCA. Decizia este "împotriva mersului firesc", conform expertului.

Acesta a adus aminte de faptul că şoferii care fac cursuri de conducere defensivă pot beneficia de reduceri la asigurarea auto obligatorie şi a transmis că se află în discuţii cu asiguratorii pentru ca măsura să fie extinsă şi la companii, astfel încât acestea să îşi pregătească mai bine şoferii.

Cu toate astea, o măsură luată de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR) ar putea elimina tendinţa companiilor de a investi în pregătirea şoferilor.

"Zilele trecute am avut discuţii cu unii asiguratori pentru ca reducerile la RCA în cazul celor care fac cursuri de conducere defensivă să se extindă şi la companii. Şi acum sunt în discuţii cu mai mulţi asiguratori pentru acest lucru. Asta înseamnă încă un motiv în plus pentru ca o companie să se ocupe de pregătirea şoferilor.

Din păcate, Biroul Asiguratorilor, care face regula între asiguratori şi care impune asiguratorilor să facă asigurări la o categorie de camioane, e un sistem tehnic, nu intrăm în toate detaliile, a scos o rubrică din ce raportează asiguratorii. Este vorba de rubrica "conducătorul auto". Adică ei vorbesc doar de asigurare, de RCA, pentru vehicul, pentru camion. Până acum, se vorbea şi de şofer. S-a scos asta!

Este împotriva mersului firesc. Ei spun că nu contează cine conduce, că trebuie asigurată maşina. Ce înseamnă asta? Faci compania să anuleze şi cea mai mică tendinţă de a pregăti conducătorul auto", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

Exemplu din Marea Britanie. RCA nu e doar pe maşină, ci şi pe şofer

Expertul în conducere defensivă a dat exemplul Marii Britanii, acolo unde asigurarea auto obligatorie nu se face doar pe maşină, ci contează foarte mult şi şoferul în stabilirea preţului. Asta pentru că, spune Titi Aur, nu maşinile fac accidente, ci şoferii care le conduc.

"Eu nu cred că se face intenţionat, ar fi prea mult să se facă intenţionat. Dar cred că nu se înţelege că fiecare mică decizie din asta poate să influenţeze lucrurile. În Anglia, spre exemplu, şi la maşina de acasă se face pachet comun pe asigurare, şi contează foarte mult persoana care conduce. În România, se anulează acest lucru la companii. Dar ce, camionul ăla face singur accident?

Contează foarte mult cine conduce. Pentru că sunt camioane care nu fac niciodată accident, pentru că sunt conduse de şoferi responsabili, şi sunt camioane care fac multe accidente. Şi când vine Biroul Asiguratorilor şi anulează acea rubrică, pe mine mă surprinde", a declarat Titi Aur.

DC News a făcut o solicitare de informaţii către BAAR pentru a comenta acest subiect. Până la ora publicării, însă, nu am primit niciun răspuns. Vom reveni cu acesta de îndată ce ne va fi pus la dispoziţie.