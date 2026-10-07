Trucul legal prin care șoferii obțin o reducere la RCA de sute de lei

Șofer. Foto: Unsplash

Dacă oferta primită pentru polița RCA este prea mare, poți apela la un truc simplu prin care să obții o reducere semnificativă.

Asigurarea obligatorie pentru mașini, poliția RCA, s-a majorat, de la an la an, cu sute de lei, în ciuda lipsei evenimentelor rutiere. În acest context, șoferii caută cea mai ieftină variantă posibilă pentru a-și asigura mașinile. În lipsa unei polițe RCA valabile, amenda se ridică până la 2.000 de lei, mai mică decâ media costului unei asigurări obligatorii, care a ajuns la 2.140 de lei. Totuși, aceasta vine la pachet cu reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare, dar și cu suportarea integrală din buzunarul propriu a daunelor în caz de accident. Există însă o cale legală prin care șoferii pot obține o asigurare RCA mai ieftină.

”Un Fiat, 22 de milioane. Foarte mult”

Dacă primești oferte mult prea mari de la trei companii, poți cere ajutorul Biroului Asigurătorilor Auto. Este perfect legal și mii de șoferi, care au avut această informație, au făcut deja asta, notează Observator. Prețul mediu al unei polițe RCA a ajuns la 2.140 de lei, scumpirea fiind de 21% față de anul trecut, conform Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Creșterea este medie, deci sunt șoferi care au de plătit chiar mai mult. ”Un Fiat, 22 de milioane. Foarte mult. Mai ales că eu am bonus 8. Ăştia nu ştiu decât să ia bani” spune un conducător AUR.

Altul, din Teleorman, cu mașină diesel, de 2,2 litri și 136 de cai putere, a plătit anul trecut 1.472 de lei pentru polița RCA. A avut o daună, astfel că anul acesta cea mai ieftină poliță este de 2.790 de lei, iar la asigurătorul de anul trecut, la aproape 4.900, arată sursa citată.

”A crescut preţul reparaţiilor, al daunelor. Şi mai e de luat în calcul inflaţia. Mai multe accidente, de valori mai mari. Reparaţiile au fost mai scumpe şi accidentele mai multe şi atunci normal că preţul a crescut. Şi acest preţ se regăseşte în preţul poliţei de asigurare”,, spune Sergiu Costache, expert asigurări.

”Creșterile sunt de la 40% în sus”

”Dacă ar fi vorba de doar 21 de procente, aş fi mulţumit. Dar creşterile sunt de la 40 de procente în sus uneori. Dacă nu ştii să fentezi sistemul, plăteşti mai mult decât face. Şi ajungem să plătim 4-5.000 de lei pentru un RCA pentru un copil de 23-24 de ani. Într-adevăr, riscul de daune e mare. Fac tinerii asigurări pe numele părinţilor? Da, în proporţie de 80%”, explică Valeriu Bădilă, broker RCA.

Cum poți scuti, legal, câteva sute de lei la polița RCA

Aceasta poate fi o soluție, dar mai există și altă variantă. Un șofer de 45 de ani din București a primit trei oferte RCA, de peste 2.700 de lei, deși tariful de referință pentru categoria lui este de 2.400 de lei. Astfel, poate face cerere online la BAAR, care, în cel mult 20 de zile, îi găsește o companie care să îi ofere acest tarif, cu aproape 500 de lei mai mic, conform legii. ”Dacă preţurile primite depăşesc cu 36% preţul de referinţă, Biroul Asigurătorilor obligă unul din asigurătorii care vând RCA să îţi vândă la preţul de referinţă", spune Sergiu Costache, expert asigurări.

Conform statisticilor, în prima jumătate a anului, 55.000 de șoferi au apelat la BAAR. În paralel, estimările arată că ar fi în jur de trei milioane şi jumătate de vehicule care n-au asigurare obligatorie.