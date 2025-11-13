€ 5.0839
Data publicării: 18:22 13 Noi 2025

Șoferii care vor putea conduce fără poliță RCA. Legea a fost promulgată
Autor: Doinița Manic

Unii români vor fi axceptați de la obligativitatea încheierii unui contract RCA.

Persoanele fizice și juridice care folosesc vehicule exclusiv în cadrul competițiilor și activităților sportive cu motor – precum curse, antrenamente, testări sau demonstrații – nu vor mai fi obligate să încheie o poliță RCA, potrivit unei legi promulgate joi de președintele Nicușor Dan, transmite Agerpres.

Actul normativ se aplică evenimentelor organizate în România în spații clar delimitate și cu acces restricționat, cu condiția ca organizatorul sau o altă parte implicată să fi încheiat o asigurare facultativă ori să dispună de un mecanism alternativ de garantare. Acesta trebuie să acopere eventualele daune provocate terților, inclusiv spectatorilor sau altor persoane aflate la fața locului, însă nu este obligatoriu să includă despăgubiri pentru piloții participanți sau pentru vehiculele acestora.

Cine e responsabil pentru acoperirea prejudiciilor în aceste cazuri

Legea mai prevede că organizatorul evenimentului sportiv este responsabil pentru acoperirea prejudiciilor cauzate prin utilizarea vehiculelor participante, în situația în care nu există o asigurare facultativă sau un instrument de garantare.

Dacă organizatorul nu poate acoperi aceste daune, răspunderea este preluată de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR), cu excepția despăgubirilor pentru piloți și vehiculele lor. Plățile se vor face din Fondul național de protecție, urmând ca BAAR să recupereze ulterior cheltuielile și dobânzile aferente de la organizatorul evenimentului sau de la entitatea care a autorizat desfășurarea competiției.

Asigurătorii RCA nu pot discrimina asigurații 

De asemenea, legea stabilește că asigurătorii RCA nu pot discrimina asigurații și nu pot aplica tarife diferite pe baza naționalității sau a statului membru în care aceștia au avut anterior reședința. În plus, certificatele privind istoricul daunelor emise în alte state membre ale Uniunii Europene trebuie tratate identic cu cele emise în România.

Noul act normativ modifică și completează Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rca
lege modificata RCA
obligativitate RCA
soferi
asigurare masina
