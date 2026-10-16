Trucul șoferilor greci pentru a parca oriunde. Nu este legal

Grecia Atena. Foto: Pixabay

Grecia este cunoscută în lume pentru regulile de circulație dure. Dar se pare că acestea sperie numai turiștii.

Un nou fenomen a apărut pe drumurile din Grecia: unii șoferi plasează pe parbriz autocolante false sau contrafăcute, menite să imite permisele de parcare pentru persoanele cu dizabilități, în încercarea de a ocupa locurile rezervate acestora.

Parcarea neregulamentară este deja un fenomen frecvent în orașele grecești. Acum, șoferii vizează locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilități, afișând semne contrafăcute, deși acestea nu conferă niciun drept legal de a parca în acele spații.

Certificatul de handicap nu ajunge

Conform legislației elene, doar vehiculele care afișează cardul oficial de parcare pentru persoane cu dizabilități- așa-numitul „card albastru”- pot utiliza aceste locuri. Cardul este eliberat exclusiv beneficiarilor atestați de către KEPA sau alte comisii medicale, prin intermediul platformei Gov.gr, al birourilor regionale sau al centrelor KEP. Chiar și o persoană care deține un certificat de încadrare în grad de handicap nu poate parca legal pe aceste locuri fără a avea asupra sa cardul albastru propriu-zis.

Noul Cod Rutier clasifică parcarea ilegală pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități drept o contravenție gravă (categoria E2-B). Aceasta se sancționează cu o amendă de 150 de euro, reținerea documentelor vehiculului pentru o perioadă de 70 de zile și suspendarea permisului de conducere pentru 20 de zile. În cazul unei a doua abateri în decurs de cinci ani, amenda crește la 1.000 de euro, iar permisul de conducere poate fi suspendat pentru o perioadă de până la 180 de zile, scrie GreekCityTimes.

Orice autocolant neoficial este considerat complet ilegal.

Reguli noi pentru șoferi, în Grecia

De la 1 ianuarie 2027, șoferii trebuie să aibă în mașină trusă medicală care să respecte standardul DIN 13164/2022 (sau un standard ISO echivalent) și să aibă marcaj CE.

Alte reguli de circulație presupun:

Utilizarea centurii de siguranță este obligatorie pentru toți pasagerii.

Copiii trebuie transportați în scaune omologate.

Utilizarea telefonului fără dispozitiv hands-free se sancționează cu amendă de la 350 € și suspendarea permisului de conducere timp de 30 de zile.

Limita legală de alcoolemie este de 0,05%.

Regula de circulație în sens giratoriu, exact inversă față de România

În Grecia, mașinile care se află deja în interiorul sensului giratoriu trebuie să acorde prioritate celor care urmează să intre, cu excepția cazului în care există un indicator de Stop sau Cedează trecerea.

Deoarece în Grecia se aplică prioritatea generală de dreapta în intersecțiile nedirijate, vehiculul care vine din afara sensului are prioritate.