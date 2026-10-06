Ce faci dacă ai lovit o mașină în parcare sau dacă o găsești zgâriată pe a ta. Av. Roxana Zaharia: RCA-ul ne ajută chiar şi într-un spaţiu privat

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Avocata Roxana Zaharia a explicat cum pot rezolva șoferii anumite situații care pot avea loc într-o parcare sau chiar și în afara ei.

"Din fericire pentru noi, avem poliţa de asigurare RCA, care ne ajută de fiecare dată. Și, deşi ştim că, dacă am avut un accident rutier, ea vine în ajutorul nostru, să ştiţi că poliţa de asigurare RCA reuşeşte să depăşească inclusiv barierele parcărilor. Ea vine de fiecare dată să ne ajute să ne reparăm maşina, fie că o găsim zgâriată, fie că a fost un eveniment, depinde de situaţie", a spus avocata Roxana Zaharia, în cadrul emisiunii Neatza, de la Antena 1.

Când ne lovește cineva, ieșind din parcare

Câte despre faptul că cel mai des se întâmplă să ieșim noi dintr-o parcare şi să treaca cineva care nu ne vede şi să ne lovească maşina, aceasta a punctat: "Va trebui să facem poze, ca de fiecare dată, şi să vedem ce s-a întâmplat acolo. Sperăm să oprească domnul şi să fie de bunăvoie lângă noi, altfel va trebui să facem alte demersuri, dar şi în această siuație poliţa de asigurare vine în întâmpinarea noastră şi ne ajută.

Ea ne ajuta chiar şi atunci când vorbim de un eveniment peterecut într-un spaţiu privat, unde nu este acces şi pentru public. Suntem la locul de muncă, ne găsim maşina zgâriată, ştim cine a făcut acest lucru - putem să accesăm poliţa de asigurare."

În situația în care suntem la mall, la supermarket şi ambele maşini ies din parcare în acelaşi timp şi se ciocnesc, avocata spune că, "în primul rând, trebuie să vedem ce se stabileşte de către cei doi şoferi, care se consideră ca fiind vinovat, să nu fie necesar să facem alte demersuri. Dar, după ce se identifică vinovatul, poliţa de asigurare RCA ne ajută ca de obicei."

Când găsim maşina lovită

"Bugetul pe care îl dăm pentru această poliţă nu este degeaba. Sunt foarte puţine situaţii când nu vine în întâmpinarea noastră, dar de cele mai multe ori ne ajută", a mai punctat aceasta.

Cât despre situația în care găsim maşina lovită de o persoana străină care nu îşi lasă numărul de telefon, Roxana Zaharia mai spune: "Cerem camerele, încercăm să vedem dacă erau martori care să vadă acest eveniment. Cu siguranţă, cei de acolo au camerele la dispoziţie şi ne pot ajuta în sensul acesta. Altfel, va trebui să chemăm Poliţia şi să facem demersurile necesare."

Prețurile RCA au epxlodat

ASF transmitea, în luna aprilie, o relativă creștere de 5% pentru persoanele fizice. Prima medie a RCA a fost de 1346 de lei în 2025, în creștere cu 6% față de 2024.

Mulți șoferi reclamă însă scumpiri masive, unii trezindu-se chiar cu prețuri duble. De exemplu, un conducător auto cu un istoric curat de daune, care anul trecut a plătit 2.400 de lei pentru polița RCA, a constatat anul acesta o majorare de 400 de lei, cea mai accesibilă ofertă de pe piață ajungând la 2.800 de lei.

În primăvară, Sergiu Costache, expert în asiguări, spunea că ”nu putem să excludem creşterea inflaţiei, din cauza creşterii preţului carburanţilor, energiei electrice şi a altor factori inflaţionişti. Şi atunci mă aştept ca preţurile să crească cel puţin la nivelul inflaţiei. Dacă vom avea inflaţie mai mare, vom avea preţuri mai mari şi la RCA”.

În aceste condiții, se estimează că aproximativ 30% dintre șoferi circulă fără poliță RCA. Cei care sunt depistați în trafic riscă amenzi de 2.000 de lei și reținerea plăcuțelor de înmatriculare. În cazul unui accident provocat de un vehicul neasigurat, păgubitul va fi despăgubit de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR), prin intermediul unui fond special, urmând ca instituția să recupereze ulterior sumele de la șoferul vinovat.

"E normal să crească costurile"

Într-un interviu pentru DCNews, Titi Aur a vorbit despre scumpirile RCA.

"Acum 30 de ani, o maşină avea în faţă bara de protecţie, capul de lonjeron, radiatorul şi farurile. Cam astea se stricau. În rest, nu prea avea ce. Acum ai tot felul de senzori, de plasticuri, de instalaţii, un far costă enorm de mult, etc. Şi atunci, ce face povestea asta? Creşte costul foarte mult când loveşti maşina. Deci e normal să crească costurile, dar e anormal că şi noi facem multe accidente.

Discutam cu un director adjunct al unui asigurator mare de la noi din ţară şi îmi spunea că îi acuză lumea că o poliţă costă de trei ori mai mult ca în Ungaria pentru camioane. Dar când ne uităm la cât strică camioanele la noi, aici e preţul. Deci avem RCA de trei ori mai scump decât anumite ţări în care şoferii sunt mai cuminţi", a declarat Titi Aur la DC Conducem.