Costel Fotea: O nouă realizare în infrastructura județului Galați

Foto: Facebook Costel Fotea

Podul de pe drumul județean DJ 241G, din intravilanul comunei Brăhășești 9la troiță), se află în plin proces de reabilitare și modernizare, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.

"Construit în urmă cu zeci de ani, vechiul pod va fi refăcut aproape în totalitate, pentru a le oferi locuitorilor din zonăcondiții și mai bune și mai sigure de circulație, dar și o infrastructură rutieră mai rezistentă în fața fenomenelor meteorologice extreme.

Au fost deja îndepărtate grinzile vechi, iar în prezent se lucrează la refacerea elementelor de susținere de la capetele podului (culeele). Acestea sunt aduse la nivelul prevăzut în proiect și pregătite pentru armare și turnarea betonului, astfel încât să poată susține noua structură.

Ulterior, vor fi montate grinzi noi din beton precomprimat, iar partea carosabilă va fi refăcută complet, cu două straturi de asfalt.

La final, podul va avea o lungime de 15 metri și o lășime totală de 11 metri, din care aproape 8 metri vor fi destinați circulației autovehiculelor. Pentru siguranța pietonilor, trotuarele vor fi lărgite, separate de carosabil prin borduri înalte din beton și prevăzute cu parapete de protecție pe marginile exterioare ale podului.

Lucrările fac parte din proiectul derulat de Consiliul Județean Galați pentru modernizarea axei rutiere Berheci - Nărtești - Gohor - Corcioveni - Brăhășești, pe traseul E581 - DJ241 - DJ241A - DJ241G, a anunțat Costel Fotea.