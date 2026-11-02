Un avion privat cu 9 oameni la bord s-a prăbușit brusc în Florida. Pilotul Cezar Osiceanu explică posibilele cauze ale tragediei

Avion prăbușit în Florida, SUA. Sursa foto: Captură video, X

Din articol Accidentul aviatic din Florida, analizat de pilotul Cezar Osiceanu

Un avion Learjet s-a prăbușit din motive încă necunoscute, duminică, în Statele Unite ale Americii. Fostul pilot Cezar Osiceanu a realizat o analiză a incidentului în urma căruia au murit nouă persoane, în exclusivitate pentru DCNews.

„Înregistrările audio cu copilotul cursei o femeie sunt terifiante și indică o coborâre abruptă și necontrolată cu 10.000 de picioare pe minut, iar craterul produs de explozie este precum cel provocat de o bombă. Cel mai probabil, avionul a pierdut stabilizatorul din coadă, ceea ce a produs picajul abrupt și necontrolat”, punctează fostul pilot Cezar Osiceanu.

Amintim că un avion privat s-a prăbușit, duminică, 1 noiembrie, într-o zonă rezidențială din statul american Florida, provocând moartea celor nouă persoane aflate la bord.

Accidentul aviatic din Florida, analizat de pilotul Cezar Osiceanu

„Ca de obicei, încercăm ca, în funcție de informațiile de moment, să analizăm orice eveniment aeronautic, dar fără a emite decât opinii și așteptând rapoartele oficiale.

O analiză sumară și la prima vedere a zborului N722BD - Learjet 60* de ieri, 1 noiembrie 2026* indică următoarele:

1. Traiectoria de la adsbexchange este identică cu ce a confirmat autoritatea aeronautică americană FAA / NTSB astăzi:

2. Datele zborului:

- Ruta: Austin (KAUS) 15:37 UTC -> North Eleuthera, Bahamas

- Avion: Learjet 60, s/n 60-271, 2004, PW305A, inmatriculat LR60271 LLC

- 9 persoane la bord, toți decedați.

- ⁠locul impactului este pe South Military Trail, Greenacres / West Palm Beach la 12:49 local (17:49Z)

1. Ultimul minut surprins pe imagini este 17:48:42Z - 32.000 ft / 499 kt

17:48:51Z - 29.000 ft / 503 kt

17:49:00Z - 25.050 ft / 477 kt

17:49:09Z - 20.175 ft / 429 kt

17:49:18Z - 13.700 ft / 343 kt

17:49:32Z - 900 ft / 233 kt - impact

Analiza acestor date indică faptul că avionul a pierdut aproximativ 31.100 ft (circa 10.000 metri) în 50 secunde*, cu vârf de peste 32.000 ft/min înregistrat de Flightradar24. Adică a intrat într-un picaj aproape vertical.

1. *Ce a raportat echipajul pe ATC conform înregistrărilor de pe LiveATC):

- „icing conditions, moderate turbulence, in precipitation”

- au cerut „better ride și urcare la FL370

- au primit aprobare de urcare la 17:48:18Z, exact cand începe căderea

- imediat după: „descending at high rate, overspeed condition” - 10.000 ft/min, apoi 20.000 ft/min

1. Posibilă pierdere a comenzilor stabilizatorului:

- Deocamdată, NTSB nu a confirmat cauza. Nu există raport ca ar fi pierdut stabilizatorul fizic. Pe un Lear 60, scenariul clasic pentru ceea ce se vede din imagini - picaj accelerat + overspeed după raport de gheată, ar rezulta ca ar fi avut mai degrabă upset / pierdere control datorită givrării, sau trim runaway, și nu desprinderi structurale ale elementelor de fuselaj și comenzi.

- ⁠Givrajul la coada avionului pe acest model de Learjet este critic, deoarece produce efect de picaj (pitch down) brusc.

Dar această situație de pierdere a stabilizatorului este doar o speculație în acest moment, pentru că Dashcam-ul de la sol arată avionul întreg până la impact, în picaj aproape vertical, explozia și craterul produs.

NTSB are o echipă la fața locului încă de ieri, iar analiza cutiei negre va spune mai multe.

Orice pilot știe că profilul coborârii a 27.000 ft într-un minut nu este datorat cedării de motor, mai ales ca avea două, ci este o pierdere totală de control longitudinal.

Condițiile de formare a givrajului: Viteză mare, masa de aer umedă, temperatura sub 10 grade Celsius, posibil întârziere în cuplarea sistemelor de degivrare - puțin probabil, pentru că ar fi afectat și motoarele care funcționau”, se arată în analiza fostului pilot Cezar Osiceanu.