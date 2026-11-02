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Un avion privat s-a prăbușit în apropiere de reședința lui Trump din Mar-a-Lago. Nouă persoane și-au pierdut viața

Iulia Horovei Autor: Iulia Horovei
avion sua
Un avion s-a prăbușit în SUA: Sursa foto: Captură video @MissJezzabelle1, X

Un avion s-a prăbușit violent, duminică, într-o zonă rezidențială din statul american Florida. Nouă persoane aflate la bord au murit.

Un avion privat de tip business jet s-a prăbușit, duminică, într-o zonă rezidențială din statul american Florida, provocând moartea celor nouă persoane aflate la bord, a anunțat secretarul american al Transporturilor.

Accidentul s-a produs în apropiere de Cresthaven, la aproximativ 14 kilometri de Mar-a-Lago, reședința de lux a președintelui Donald Trump din comitatul Palm Beach, în jurul orei locale 12:50 (17:50 GMT), potrivit BBC.

Imaginile surprinse după impact arată un crater format în mijlocul unei străzi rezidențiale, înconjurat de foc, bucăți de beton și resturi ale aeronavei Learjet 60.

Potrivit Administrației Federale a Aviației (FAA), avionul decolase din Austin, statul Texas, și se îndrepta către Bahamas.

Datele de zbor și informațiile apărute în presa americană indică faptul că aeronava cobora cu o viteză de sute de metri pe secundă înainte de impact.

Convorbirea pilotului cu turnul de control: „Ne vom prăbuși”

În înregistrările comunicațiilor cu turnul de control, realizate cu câteva momente înainte de accident, pilotul poate fi auzit spunând că avionul cobora cu o viteză de 3.000 de metri pe minut. Ulterior, acesta a declarat o situație de urgență și a transmis că aeronava se afla într-o coborâre accelerată, de 6.000 de metri pe minut.

„Ne vom prăbuși... Nu mai avem timp”, ar fi spus pilotul turnului de control, potrivit CBS New.

O înregistrare video, distribuită pe rețelele sociale, pare să surprindă momentul impactului. În imagini se văd mai multe mașini circulând pe stradă, înainte ca avionul să se prăbușească aproape vertical și să explodeze într-o minge uriașă de foc.

„Când vezi acea înregistrare, este ceva șocant”, a declarat guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, în cadrul unei conferințe de presă. Acesta a comparat prăbușirea cu o rachetă care cade de la mare înălțime, urmată de o explozie puternică și împrăștierea resturilor.

Deocamdată, identitatea persoanelor aflate la bord nu a fost făcută publică.

Peste 600 de oameni au fost evacuați

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a descris accidentul drept o „tragedie îngrozitoare” și a anunțat că FAA trimite o echipă la locul prăbușirii pentru a sprijini ancheta desfășurată de Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB).

Serviciul de pompieri și salvare din comitatul Palm Beach a declarat incidentul drept unul cu victime multiple.

În urma accidentului, aproximativ 600 de locuitori ai unei comunități de case mobile din apropiere au fost evacuați. Impactul a provocat și pagube importante infrastructurii locale, inclusiv conductelor de apă. Autoritățile estimează că drumul afectat va rămâne închis cel puțin 30 de zile.

Donald Trump se afla duminică dimineață la Mar-a-Lago și a plecat de pe un aeroport din apropiere la bordul aeronavei Air Force One cu aproximativ o oră înainte de prăbușire.

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