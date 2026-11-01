Protestele de Halloween din Germania și Franța, marcate de violențe și arestări. Liderii politici cer măsuri

Proteste de amploare pe străzile Franței. Sursa foto: Agerpres

Protestele din Germania și Franța s-au soldat cu violențe și sute de arestări, determinând liderii politici să condamne incidentele și să ceară măsuri împotriva celor responsabili.

Violenţele produse sâmbătă pe marginea manifestaţiilor tinerilor în cadrul iniţiativei "Gen Z regelt" ("Generaţia Z preia iniţiativa") au atras duminică reacţii de condamnare în Europa, mai ales în Germania, însă mai mulţi lideri politici au cerut ca revendicările tinerilor să nu fie umbrite, relatează AFP. Nemulțumirile privind costul vieții au scos din nou europenii în stradă.

Liderii Verzilor şi ai stângii radicale au insistat în special în legătură cu necesitatea de a răspunde preocupărilor exprimate de cei aproximativ 120.000 de manifestanţi care au ieşit în stradă în toată ţara pentru a protesta împotriva condiţiilor din şcoli, a creşterii costului vieţii, posibilei reintroduceri a serviciului militar obligatoriu şi a schimbărilor climatice.

Autorităţile de la Berlin au raportat "numeroase infracţiuni"

"Nici criza puterii de cumpărare, nici divizarea socială, nici dorinţa larg răspândită de a protesta paşnic nu vor dispărea pentru că grupuri mici de indivizi frustraţi au recurs la acte de vandalism", a declarat Ines Schwerdtner, lidera formaţiunii Die Linke (stânga radicală), pentru cotidianul Rheinische Post.

Lidera Verzilor, Franziska Brantner, a condamnat la rândul său violenţele spunând că acestea "subminează cauza legitimă a numeroaselor persoane care au demonstrat paşnic", cerând în acelaşi timp guvernului să răspundă mesajului clar transmis de tineri.

Sâmbătă, manifestaţiile organizate în zeci de oraşe au fost în mare parte paşnice, înainte ca tensiunile să izbucnească în cursul serii.

La Frankfurt, indivizi mascaţi au jefuit magazine şi s-au confruntat cu forţele de ordine, care au folosit tunuri cu apă împotriva tinerilor care aruncau cu cocktailuri Molotov. Peste 30 de persoane au fost arestate, potrivit poliţiei.

Aceste "acte de violenţă excesive" sunt "total inacceptabile", a declarat duminică Boris Rhein, premierul landului Hessa, unde se află Frankfurt.

Poliţia a folosit de asemenea tunuri cu apă în Hamburg (nord) şi Köln (vest), după ce protestatarii au aruncat cu artificii, pietre şi sticle.

La Berlin, autorităţile au raportat "numeroase infracţiuni" care au dus la 56 de arestări. Douăzeci şi şapte de ofiţeri de poliţie au suferit răni minore.

Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a declarat pentru tabloidul Bild că "tulburări violente precum cele care au avut loc la Paris" ar fi putut fi evitate.

El a acuzat "grupuri de stânga violente şi persoane care fac probleme din comunitatea migranţilor" că au "deturnat demonstraţiile paşnice din cursul după-amiezii", cerând "sancţiuni severe" împotriva celor responsabili.

Copreşedintele partidului de extremă dreapta AfD a arătat spre "extremismul de stânga" şi "imigraţia necontrolată" pentru aceste violenţe.

Pe site-ul său, colectivul "GenZ regelt" a scris a doua zi după demonstraţii că "acesta a fost doar începutul" şi a cerut o nouă mobilizare sâmbătă, 14 noiembrie, conform Agerpres.

Aproape 800 de arestări în Franța

În Franța un număr de 779 de persoane au fost reţinute sâmbătă, dar a doua parte a serii s-a derulat "fără niciun incident major", în cel de al treilea act al mobilizării împotriva vieţii scumpe, potrivit unui ultim bilanţ anunţat duminică de Ministerul de Interne, relatează AFP.

În cea de a treia zi de manifestaţii, 291 de acţiuni publice au fost înregistrate, reunind 320.000 de persoane între care 70.000 la Paris, potrivit ministerului, care precizează că a efectuat 40.000 de controale pe întreg teritoriul ţării.

Pe 24 octombrie au fost înregistrate 289 de proteste, la care au participat 410.000 de persoane, între care 110.000 la Paris. Pe 17 octombrie, ministerul a înregistrat 441 de acţiuni de protest care au reunit 550.000 de persoane, între care 110.000 la Paris.

Potrivit unei centrale sindicale care reuneşte sindicate sau asociaţii reprezentative din licee şi universităţi, aproape 500.000 de persoane au demonstrat sâmbătă în Franţa, între care 200.000 la Paris. Sindicatele au estimat că 800.000 de persoane au fost mobilizate pe 17 octombrie, la fel ca pe 24 octombrie.

Ministerul de Interne a evaluat că mobilizarea a fost sâmbătă "în scădere", "cu 22% faţă de 24 octombrie" şi cu "42% în comparaţie cu 17 octombrie".

Ministerul menţionează 515 de incendii declanşate, 36 de magazine degradate, între care trei jefuite, faţă de 69 degradate şi 24 jefuite pe 24 octombrie.

Sâmbătă, până la ora 20:00, "565 de reţineri au fost efectuate (1.435 sâmbătă, 24 octombrie, şi 2.628 sâmbătă, 17 octombrie), 116 membri ai forţelor de ordine au fost răniţi (267 pe 24 octombrie, 1.144 în săptămâna precedentă", a precizat instituţia.

Începând de la ora 20:00 GMT, în seara de Halloween, 214 persoane au fost reţinute (170 în 2025 şi 148 în 2024) şi 43 de membri ai forţelor de ordine răniţi (16 în 2025 şi 11 în 2024).

Într-o declarație făcută joi seara, ministrul de Interne a avertizat că grupări radicale au distribuit pe rețelele sociale mesaje prin care îndeamnă la acțiuni violente de Halloween. Potrivit acestuia, cele mai mari riscuri pentru ordinea publică ar putea apărea după încheierea protestelor obișnuite împotriva creșterii costului vieții.

"Observăm numeroase apeluri din partea mişcării sindicale, a extremei stângi radicalizate şi a anumitor membri radicalizaţi ai Mişcării vestelor galbene, care îndeamnă oamenii să participe la adunări pe străzile publice, începând cu ora 20.00, în numeroase oraşe din Franţa", a declarat el.

Nunez a precizat că aceste îndemnuri erau "însoțite de diverse mesaje destul de radicale", inclusiv apeluri la o "revoluție". Ministrul a avertizat că forțele de ordine vor interveni ferm, afirmând că autoritățile nu vor "tolera niciun exces" și vor avea o reacție "extrem de fermă".

Potrivit Ministerului de Interne, manifestațiile de sâmbăta trecută au reunit 410.000 de persoane. Prezența numeroasă a forțelor de ordine a contribuit la evitarea, în mare parte, a repetării jafurilor și a violențelor de amploare care au afectat mai multe orașe franceze în timpul primului val de proteste, început pe 17 octombrie, conform Agerpres.