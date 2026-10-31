Cursa blocată pentru șefia ONU. Recep Tayyip Erdogan propune un candidat la funcţia de secretar general

Preşedintele Turciei Recep Tayyip Erdogan / Foto Agerpres

Turcia propune un candidat la funcţia de secretar general al ONU.

Turcia a propus vineri candidatura actualului secretar general al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), Feridun Sinirlioglu, la postul de secretar general al Naţiunilor Unite, informează AFP.

Potrivit unor surse din MAE turc, scrisoarea de nominalizare de către preşedintele Recep Tayyip Erdogan a fost transmisă vineri preşedinţilor Adunării Generale şi Consiliului de Securitate ale ONU de către reprezentantul permanent al Turciei la Naţiunile Unite, Ahmet Yildiz.

Decizia a fost luată ca urmare a impasului existent în procesul de selecţie, au explicat sursele respective.

Al şaptelea vot indicativ din Consiliul de Securitate al ONU, care s-a desfăşurat vineri cu uşile închise, s-a încheiat fără a se degaja un favorit.

Al doilea mandat al șefului ONU se încheie la finalul anului

Rebeca Grynspan, fostă vicepreşedintă a statului Costa Rica, s-a plasat din nou pe prima poziţie, în faţa argentinianului Rafael Grossi, actualul director general al AIEA, şi a lui Carolyn Rodrigues-Birkett, fostă şefă a diplomaţiei Guyanei.

În timpul scrutinului precedent, cei şapte candidaţi nu reuşiseră să evite un vot negativ din partea a cel puţin uneia dintre ţările ce dispun de drept de veto (Regatul Unit, Franţa, SUA, China şi Rusia).

Ulterior, fostul preşedinte senegalez Macky Sall s-a retras din cursă şi a fost anunţată o nouă candidată: diplomata Lana Nusseibeh din Emiratele Arabe Unite, care s-a plasat pe locul patru, ca număr de voturi obţinute, vineri în Consiliul de Securitate.

Pentru a-i succeda portughezului Antonio Guterres, al cărui al doilea mandat se încheie la finalul anului, un candidat trebuie să obţină cel puţin nouă voturi şi să evite un veto.

Conform unei cutume geografice nu întotdeauna respectate, America Latină revendică funcţia de secretar general al ONU. Numeroase ţări s-au declarat favorabile ideii ca o femeie să ajungă pentru prima dată la conducerea Naţiunilor Unite, conform Agerpres.

Nu este prea târziu pentru a-l propune pe Viktor Orban ca secretar general al ONU, spune Rusia

Viktor Orban ar putea candida la conducerea ONU cu sprijinul comun al Washingtonului, Moscovei și Beijingului, potrivit WSJ. Fostul premier ungar va intra în cursă doar dacă are garanția că va câștiga.

Planul Administrației de la Casa Albă ar fi ca Viktor Orban să candideze ca reprezentant comun al Statelor Unite, Rusiei și Chinei, a transmis WSJ citat de i24news. Planul așteaptă o decizie finală a lui Donald Trump în privința fostului premier al Ungariei.

Un oficial al Departamentului de Stat a declarat că ideea pare nebunească la prima vedere, dar că se crede că Rusia și China o susțin, pe baza unor discuții anterioare cu Washingtonul.

Conform relatării, ideea a venit din partea oficialilor americani, care au menționat în repetate rânduri „pe cineva ca Orbán” în discuțiile despre cine ar trebui să conducă ONU. Omologii lor chinezi și ruși s-au arătat de acord.

"Fostul prim-ministru ungar Viktor Orban încă poate fi, din punct de vedere tehnic, nominalizat pentru funcţia de secretar general al Naţiunilor Unite", a declarat, luni, la Moscova, un adjunct al ministrului rus de externe, argumentând că termenul-limită pentru depunerea candidaturilor nu a expirat, relatează MTI.

Aleksandr Alimov a făcut această precizare ca răspuns la articolul din The Wall Street Journal - care citează surse din trei ţări - conform căruia administraţia preşedintelui american Donald Trump l-a propus pe Orban pentru funcţia de secretar general al ONU, iar SUA l-au încurajat pe fostul premier să intre în cursă.

"Nu există restricţii", a declarat Alimov, întrebat fiind dacă nominalizarea lui Orban pentru acest post este posibilă din punct de vedere tehnic, potrivit Agerpres. "Nu excludem apariţia altor candidaţi".

Oficialul Departamentului de Stat a estimat că Orbán ar putea obține „fără probleme” opt voturi în Consiliul de Securitate, existând posibilitatea de a ajunge la 10 voturi din totalul celor 15 membri ai Consiliului. Totuși, Marea Britanie și Franța – care sunt, de regulă, prudente în ceea ce privește exercitarea dreptului de veto – ar putea bloca numirea sa.