Valoarea Google scade cu 500 de miliarde de dolari din cauza căutărilor cu AI

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Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut puțin peste 500 de miliarde de dolari din valoarea de piață joi, după ce căutările bazate pe inteligența artificială (AI) au afectat veniturile din publicitate.

Directorul comercial Philipp Schindler a declarat că "modul AI" al Google, prin care acesta răspunde la întrebări într-un stil conversațional, erodează veniturile obținute din reclamele care apar lângă rezultatele căutărilor tradiționale, potrivit BBC.

Cu toate acestea, Schindler a afirmat că este "foarte optimist în privința traiectoriei noastre” cu o versiune a motorului de căutare axată pe AI. Rolul Google în a răspunde la întrebările lumii a fost pus la încercare de boom-ul AI, milioane de oameni folosind în schimb programe precum ChatGPT și Claude.

"Cred că fac un pariu pe termen lung pe AI"

Kim Scott, care a condus anterior divizia de publicitate a Google, a declarat în cadrul emisiunii "Today" de la BBC că Google ar "prefera să-și mănânce propriul prânz decât să permită altcuiva să i-l mănânce", chiar dacă propriile răspunsuri generate de AI îi afectează veniturile din căutări.

Ea a afirmat că Google a fost fondată pe ideea de a face pariuri pe termen lung pe tehnologie, chiar dacă acestea afectează compania pe termen scurt. "Cred că fac un pariu pe termen lung pe AI", a spus ea.

În rezultatele financiare publicate miercuri, Alphabet a dezvăluit că veniturile totale au crescut cu 25% în cele trei luni până la sfârșitul lunii septembrie, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 127,6 miliarde de dolari.

Profituri mai mici decât erau prevăzute

Cu toate acestea, compania nu a înregistrat profituri atât de mari pe cât prevăzuseră analiștii, în special în divizia de publicitate, ceea ce a speriat mulți investitori. Acțiunile companiei au scăzut cu peste 12%, atingând cel mai scăzut nivel din ultimele șase luni, în urma publicării rezultatelor.

Până la sfârșitul zilei de joi, valoarea totală de piață a companiei scăzuse la 3,46 trilioane de dolari, de la 3,97 trilioane de dolari în ziua precedentă.

Tracy Woo, analist principal la Forrester, a declarat că rezultatele dezamăgitoare ale diviziei de căutare a Alphabet "evidențiază provocarea de a finanța investiții masive în inteligența artificială, menținând în același timp puterea afacerilor deja consacrate”.

Microsoft și Amazon, aceeași traiectorie

Microsoft și Amazon au anunțat, de asemenea, noutăți în această săptămână și s-au alăturat Google în planurile de a continua să cheltuiască sume uriașe de bani în cursa continuă pentru inteligența artificială.

Însă investitorii au părut consternați de impactul pe care aceste planuri îl au asupra capacității fiecărei companii de a-și menține creșterea în domeniile principale de activitate.

Acțiunile Amazon au înregistrat o scădere joi, valoarea acestora scăzând cu 6% în tranzacțiile de după închiderea bursei. Pe lângă creșterea trimestrială a vânzărilor de 11%, care au atins 201 miliarde de dolari, compania a comunicat o cifră uluitoare privind fluxul de numerar: -42 miliarde de dolari.

Această cifră arată că Amazon cheltuiește mai mulți bani decât câștigă și că aceste cheltuieli s-au multiplicat de șase ori în decursul a trei luni.

Microsoft ridică semne de întrebare cu privire la valoarea reală a AI

Acțiunile Microsoft au înregistrat, joi, o scădere de sub 1%. Compania, care este și unul dintre cei mai mari investitori ai OpenAI, a cheltuit cu aproximativ 5 miliarde de dolari mai puțin pe investiții dedicate AI.

În același timp, veniturile sale au crescut cu 19% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 92,3 miliarde de dolari în acest trimestru. Divizia sa cheie de servicii cloud a înregistrat o creștere de 30%, ajungând la 63 miliarde de dolari.