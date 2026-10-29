Studenții sârbi cer demisii la vârful instituțiilor: Șefii poliției, serviciilor secrete și unității antiteroriste sunt vizați

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După victoria electorală împotriva partidului lui Aleksandar Vucic, studenții sârbi cer demisia șefilor din structurile de forță.

Mişcarea studenţească din Serbia a cerut joi demisia mai multor responsabili ai unor agenţii guvernamentale, inclusiv şefii poliţiei şi serviciilor de informaţii, după victoria sa în alegeri în faţa guvernului naţionalist în exerciţiu al lui Aleksandar Vucic, relatează AFP.

Lista susţinută de liderii studenţilor a pus capăt, prin votul de la urne din weekendul trecut, celor 14 ani de guvernare ai lui Aleksandar Vucic şi ai Partidului Progresist Sârb (SNS).

"Cetăţenii au exprimat un mandat clar în favoarea statului de drept, a egalităţii în faţa legii şi a liberalizării instituţiilor", a declarat pentru presă Filip Ubovic, liderul mişcării studenţeşti.

"Începem să punem în aplicare acest mandat imediat, fără să mai aşteptăm formarea guvernului", a adăugat el.

Liderii mişcării au cerut demisii la nivel înalt

Mişcarea a cerut demisia şefului poliţiei, comandantului unităţii antiteroriste şi directorului Agenţiei de informaţii pentru securitate (BIA, serviciile de informaţii).

Liderii mişcării au cerut, de asemenea, accelerarea anchetelor în curs privind cazuri de corupţie şi crime foarte mediatizate.

Cu o zi în urmă, directoarea grupului audiovizual public RadioTeleviziunea Serbiei (RTS) şi-a dat demisia. Mişcarea studenţească ceruse demisia sa, acuzând RTS de lipsă de echidistanţă.

Cifrele oficiale le garantează studenților 140 de locuri, o majoritate confortabilă

Victoria listei studenţilor vine ca un final al mişcării de proteste, începută în 2024 după prăbuşirea acoperişului gării din Novi Sad, care a ucis 16 persoane.

Tragedia, care a avut loc în gara recent renovată, a devenit un simbol al presupusei corupţii a guvernului. Măsurile de combatere a corupţiei reprezintă un element central al programului candidaţilor susţinuţi de studenţi.

Studenţii aşteaptă în continuare anunţarea rezultatelor finale ale alegerilor de către Comisia Electorală Centrală.

Însă, după numărarea aproape completă a voturilor, cifrele oficiale le garantează 140 de locuri, o majoritate confortabilă într-o Adunare Naţională (parlament), care numără în total 250 de locuri.

Aleksandar Vucic, care şi-a recunoscut înfrângerea, a acuzat mişcarea studenţească că practică o "adevărată teroare revoluţionară". "Vom întruchipa o opoziţie puternică şi feroce", a promis el.

Justiția redeschide dosarul tragediei din Novi Sad

Schimbările profunde din mediul politic și social al Serbiei se reflectă instant după victoria studenților. De pildă, pe lângă demisiile cerute și dorința de reformă, Biroul procurorului-şef al Serbiei va redeschide dosarul prăbuşirii acoperişului gării din oraşul Novi Sad, tragedie produsă la 1 noiembrie 2024 şi soldată cu 16 decese, incident ce a cauzat proteste masive ale opoziţiei conducând în final la căderea guvernului, transmite dpa.

Cazul Novi Sad este, potrivit cotidianului Danas, unul dintre principalele dosare de interes public care va fi reanalizat.

Autorităţile au anunţat miercuri, la doar câteva zile după înfrângerea lui Aleksandar Vucic în alegerile parlamentare, că procurorul-şef Zagorka Dolovac a înfiinţat o comisie din cinci membri pentru a examina cazurile blocate.

Comisia are puteri sporite de inspectare a dosarelor

Comisia are puteri sporite de inspectare a dosarelor şi de realizare de verificări la toate Parchetele din Serbia. Ea este autorizată să investigheze fapte penale, infracţiuni economice, încălcări ale legii electorale şi cazuri de abuz de putere.

Experţii şi opinia publică atribuie incidentul de la Novi Sad corupţiei şi incompetenţei din interiorul guvernului Vucic. În cei aproape doi ani trecuţi de la tragedie nu a fost pusă sub acuzare nicio persoană în acest dosar.

Ministrul construcţiilor de la acea vreme, Goran Vesic, şi mai mulţi directori din compania feroviară sârbă au fost plasaţi pentru o vreme în arest preventiv.

Totuşi, investigaţiile realizate de Biroul procurorului public pentru infracţionalitate organizată au fost obstrucţionate şi reprimate de procurorul-şef din Belgrad, Nenad Stevanovic.

Potrivit publicaţiei Danas, comisia desemnată de Dolovac va ancheta, de asemenea, presupusa utilizare a unui tun sonic contra participanţilor la un miting paşnic organizat de studenţii sârbi pe 15 martie 2025, conform Agerpres.

Moment istoric în Serbia

Alegerile parlamentare anticipate, convocate de Vucic în luna septembrie, au avut loc după aproape doi ani de demonstraţii conduse de studenţi împotriva corupţiei şi a autoritarismului tot mai pronunţat, mişcarea fiind declanşată de tragedia de la Novi Sad.

La secţiile de votare din Belgrad şi Novi Sad s-au format cozi neobişnuit de lungi încă înainte de deschiderea urnelor, la ora locală 07:00.

Lista Studenților va avea între 135 și 140 de locuri, a declarat Vucic. Ca o comparație Parlamentul Serbiei are 250 de locuri.

Vucic conducea Serbia ca președinte încă din 2017, și-a dat recent demisia și a dizolvat Parlamentul, tocmai pentru a încerca să câștige alegerile parlamentare și a rămâne la putere ca premier, căci nu mai putea candida.

Serbia se scufundă de doi ani în tensiuni sociale mari și mișcări de stradă care au degenerat în violențe. Protestele au fost conduse inițial de studenți care au cerut anchete împotriva corupției din Serbia și tragerea la răspundere a celor responsabili. Li s-au alăturat rapid o mare parte din mediul academic, actori și alte pături din societate, iar revendicările au devenit politice și vizează statul de drept, reforme, schimbarea direcției interne a politicii sârbe. Mișcarea civică s-a transformat în partidul Lista Studenților (Studenții Câștigă), fără o viziune clară pe politica externă a Serbiei, dar cu un mesaj radical intern anti-corupție și reformă. Lista lor e deschisă de cardiologul Ilija Srdanovic, profesor la Facultatea de Medicină.