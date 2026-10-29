Alegeri în Israel, culise de la medicul lui Netanyahu: Reacția la primele rezultate. Dr. Berkovits: Acești trei ani nu au fost ușori

Dr. Herman Berkovits / Foto: Agerpres

Dr. Herman Berkovits, medicul personal al lui Benjamin Netanyahu, a vorbit despre alegerile legislative din Israel și noaptea în care au fost anunțate rezultatele, acesta aflându-se alături de premierul israelian.

Dr. Herman Berkovits spune că premierul israelian este într-o stare de sănătate excelentă și că partidul său, Likud, rămâne cea mai mare forță politică după recentele alegeri.

Totodată, medicul lui Benjamin Netanyahu a punctat că Israelul se îndreaptă spre o perioadă de incertitudine, în condițiile în care niciun partid nu a obținut majoritatea pentru a forma guvernul, iar partidele arabe reprezintă marea surpriză a scrutinului.

"Avem zile nu prea ușoare. Au trecut luni grele și eu am fost lângă el tot timpul. Eu am fost cu el nu numai ca medic, ci și ca prietenul lui apropiat și omul care îi povestea întotdeauna despre România, despre oamenii din România. Și Netanyahu iubește foarte mult România, are un mare respect față de ea.

Eu sunt foarte legat de România, sunt și cetățean român și israelian și visul meu a fost să fac totul pentru întărirea relațiilor dintre Israel și România. Am reușit să fac multe lucruri, mai mult sau mai puțin știute. Acesta a fost modelul meu în viață, în ultimii 15 ani - să fac totul pentru întărirea acestor relații", a spus dr. Herman Berkovits, la DCNews TV.

"În noaptea alegerilor, am fost cu Netanyahu"

"În urmă cu două zile, au fost aceste alegeri pentru Parlamentul israelian. În noaptea alegerilor, am fost cu Netanyahu și câțiva prieteni, când am auzit primele rezultate, la ora zece seara, și am discutat aceste lucruri. Trebuie să știți că am trecut printr-o perioadă foarte grea, de războaie, am avut foarte multe probleme în Israel. Nu am trăit o viață ușoară în acești trei ani - foarte multe rachete au căzut în Israel și a trebuit să fugim la acele adăposturi.

Vă dați seama că a trebuit să ne luptăm în multe locuri - cel puțin șapte fronturi. Și am reușit, totuși, după acea zi groaznică din 7 octombrie 2023, când au fost măcelărițe 1.200 de civili și Hamas-ul a intrat în Israel și a omorât acești oameni. Am trecut această traumă și acum suntem o forță foarte puternică și reușim totul este sub conducerea lui Netanyahu", a spus medicul.

"Acești trei ani nu au fost ușori pentru el"

"Eu cunosc foarte bine tot ce s-a întâmplat în acești ani. Am fost lângă el în toate aceste momente. Și vă spun: fiecare om are câteva probleme care trebuie să fie rezolvate la timp. Eu am avut marele noroc, în primul rând, să fiu un medic cunoscut în Israel și medicu lui oficial. Am reușit să tratez tot ce se poate. Și, astăzi, se poate spune că este un om foarte sănătos și lucrează din greu - fuge zi și noapte și are multe pe cap.

Acești trei ani nu au fost ușori pentru el și Guvernul de dreapta. Am fost atacați din toate părțile nu numai de războaie, ci chiar și de războaie interne. Și vă dați seama că aceste alegeri care au fost acum, în urmă cu două zile, erau alegeri despre care se spunea că opoziția le va câștiga în mare. Așa se vorbea tot timpul. Vă dați seama, totuși, că Likud este cel mai mare partid din Israel și astăzi - sunt peste 1.000.000 de oameni care au votat Likudul", a punctat dr. Herman Berkovits.

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu. Sursa foto: Agerpres

Partidele arabe, cea mai mare surpriză

"Acum, se face numărătoarea și probabil că nu vor fi mari schimbări. Noi avem o problemă mare: niciunul dintre partide n-a obținut cele 61 de voturi. Parlamentul israelian are 120 de membri. Trebuie să obții 61 de voturi care să faci un guvern. Niciunul nu a obținut majoritatea - 48 are opoziția, coaliția are 53 și 19 voturi au obținut partidele arabe -a fost cea mai mare surpriză. Partidele arabe obțin maximum 12 - acum 19.

În paranteză, vreau să spun că tocmai citeam că există foarte multe falsuri și foarte multe lucruri care s-au făcut în alegeri, în părțile arabe. Și am citit că securitatea națională și poliția fac deja controale, că s-au falsificat foarte multe lucruri.

Totul este deocamdată neclar. Se face numărătoarea voturilor. Voturile vor fi numărate și abia miercurea viitoare se va da rezultatul acestor voturi. Și, atunci când se dă rezultatul, se va deschide și parlamentul și vor începe discuțiile.

Totul depinde și de președintele Israelului. De obicei, se face guvernul pe propunerea unui lider - liderul care are cele mai multe propuneri. Dacă nu reușește, i se mai de o anumită șansă. Dacă nu reușește, se dă opoziției. Dacă nu se reușește, se dă unui om despre care se crede că poate să facă Guvernul. Totul se poate prelungi încă trei luni. Dacă nu se reușește, în 2027, probabil, vor fi alegeri noi, dacă nu va exista o anumită coaliție", a spus medicul lui Netanyahu.

"Avem o mare problemă"

"Vă dați seama că, astăzi, în Israel, Dreapta este cea mai tare. Cealaltă parte... La noi nu există Stânga, ci partide de dreapta care fac parte din opoziție și depinde dacă aceste partide de Dreapta vor intra în coaliție cu Netanyahu sau nu. Deja se fac tatonări.

Dar și opoziția face tatonări ca să le aibă de partea lor pe partidele arabe, deși foarte mulți se împotrivesc, deoarece în multe din aceste partide arabe sunt oameni care fac parte din Hamas sau iubesc Hamasul. Așadar, avem o mare problemă, o nesiguranță politică care va continua.

În trei luni, se va ști dacă avem guvern și cine face parte din acest guvern. Deocamdată, se vorbește că șansele mai mari sunt ale lui Netanyahu, dar în politică nu poți să știi absolut nimic. Așa că suntem în așteptare", a conchis dr. Herman Berkovits.