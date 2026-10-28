Partidul Likud al lui Netanyahu acuză partidele arabe că au "furat" alegerile din Israel și cere o anchetă

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu. Sursa foto: Agerpres

Likud, partidul condus de premierul Benjamin Netanyahu, acuză partidele arabe că au "furat" alegerile din Israel.

Partidul Likud al premierului Benjamin Netanyahu acuză partidele arabe că ar fi furat alegerile din Israel prin fraudă electorală la scară largă, luare de mită, intimidare și manipulare a voturilor, cerând o anchetă imediată din partea autorităților după votul de marți. Likud a anunțat că va prezenta sute de mărturii și dovezi Poliției Israeliene, Shin Bet (Agenția de Securitate a Israelului) și Comitetului Electoral Central, invocând nereguli extinse la secțiile de votare din comunitățile arabe.

„Alegerile din Statul Israel au fost furate de partidele arabe care susțin terorismul și distrugerea statului evreu prin infracțiuni grave care implică luare de mită, amenințări, violență, falsificare și utilizarea unui software interzis pentru a mobiliza alegătorii”, a declarat partidul într-un comunicat de presă, scrie Jerusalem Post.

Likud: Plicuri cu buletine de vot umplute cu bani și amenințări

Printre incidentele reclamate de Likud se numără plicuri care conțineau bani, alături de buletine de vot pentru Ra'am, amenințări și violențe împotriva membrilor comitetelor secțiilor de votare, intrarea mai multor alegători împreună în cabinele de vot, votul sub identități duplicate, discrepanțe între numărul de plicuri și alegătorii înregistrați și utilizarea unui software interzis de mobilizare a alegătorilor.

Solicitările partidului Likud

„Cerem ca poliția și Shin Bet să efectueze o anchetă amănunțită privind furtul alegerilor de către partidele arabe și să-i aducă pe făptași în fața justiției. (...) Cerem ca Comitetul Electoral Central să abordeze imediat ancheta acestor infracțiuni, care au compromis grav integritatea alegerilor din Israel și rezultatele alegerilor”, a transmis Likud.

Partidul susține că ceea ce s-a întâmplat este o încălcare gravă a principiilor democratice.

„Aceasta este o lovitură gravă pentru democrația israeliană și pentru dreptul de vot al cetățenilor israelieni. Agențiile de aplicare a legii trebuie să acționeze decisiv și imediat”, a mai transmis Likud.

Comitetul Electoral Central din Israel a confirmat că a primit plângerile Likud și a spus că le examinează.

Rezultate alegeri

Reamintim că marți, 27 octombrie 2026, au avut loc alegeri parlamentare în Israel. După numărarea a 85% din buletinele de vot, Partidul Likud şi formaţiunile aliate au un mic avans faţă de principalul bloc de opoziţie, condus de centristul Gadi Eisenkot - 54 de mandate faţă de 49 - nicio alianţă nereuşind să obţină cel puţin 61 din cele 120 de locuri în Knesset, necesare pentru a obţine o majoritate parlamentară.

În schimb, cele două liste arabo-israeliene, Raam (Lista Arabă Unită, islamist-moderată) şi Lista Comună (extrema stângă), par să îşi asigure 17 locuri în Parlament, ceea ce ar reprezenta un record. Rata de participare la vot la acest scrutin a fost una record, de 77,7%, cel mai ridicat nivel din ultimii 25 de ani.