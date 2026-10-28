Două trenuri s-au ciocnit pe linia de mare viteză AVE Madrid - Sevilla.  Premierul Pedro Sánchez și-a anulat programul de miercuri

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Serviciul de trenuri de mare viteză dintre Madrid și Andaluzia a fost întrerupt miercuri, după o „coliziune între două trenuri” între orașele Los Yébenes și Urda (Toledo).

Administratorul infrastructurii feroviare din Spania, Adif, a anunțat oprirea circulației pe linia de mare viteză care leagă capitala Madrid de regiunea Andaluzia, din sudul țării.

Conform publicației spaniole Demócrata, care citează informații de la El País, măsura a fost luată în ca urmare a unei „coliziuni între două trenuri”, incident semnalat de Adif prin intermediul rețelelor sociale, unde au apărut poze și clipuri cu incidentul.

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Colisión de dos trenes del alta velocidad en Urda (Toledo) dos vagones, han caído por un terraplén. https://t.co/RkstwdfZYU — María (@pofpofpofpofpof) October 28, 2026

Accidentul s-a produs puțin după ora 9:00, când un tren AVE al companiei Renfe, care plecase din Madrid la ora 8:00 cu destinația Sevilla, s-a ciocnit cu o garnitură a companiei Iryo, care circula în sens opus.

Cum s-a produs accidentul

Potrivit primelor informații, trenul Renfe oprise și își redusese viteza cu câteva minute înainte de accident, din cauza unei probleme de trafic pe linie. Accidentul s-a produs la kilometrul feroviar 118, între localitățile Mora, Orgaz și Urda, în provincia Toledo, și a implicat un tren Renfe și unul al companiei Iryo, ambele circulând pe ruta Madrid–Sevilla.

Două vagoane au deraiat în urma impactului

În urma impactului, două dintre vagoanele implicate au deraiat și au căzut de pe un terasament. Într-un videoclip filmat din interiorul unuia dintre trenuri se poate observa un vagon mistuit de flăcări. Primarul localității Urda a confirmat că există persoane rănite în urma coliziunii, precizând însă că, deocamdată, dispun de puține informații despre cele întâmplate. Având în vedere amploarea accidentului, Protecția Civilă a solicitat primăriei să pună la dispoziție o sală de sport municipală pentru a-i primi și sprijini pe cei afectați, dacă va fi necesar.

La locul accidentului s-au deplasat echipaje de pompieri de la stațiile din Alcázar de San Juan și Orgaz, echipe ale Protecției Civile din mai multe localități învecinate, trei elicoptere medicale și două unități mobile de terapie intensivă, conform informațiilor transmise de surse din cadrul Serviciului de Urgență 112 agenției Europa Press.

Premierul Pedro Sánchez și-a anulat programul de miercuri

Totodată, accidentul l-a determinat pe premierul Spaniei, Pedro Sánchez, să își anuleze programul oficial de miercuri. Șeful guvernului urma să prezideze un eveniment dedicat obezității, organizat la Ministerul Sănătății, alături de directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, și de ministra Mónica García. Cu toate acestea, în timpul întâlnirii s-a anunțat că Sánchez nu va participa, din cauza accidentului feroviar. Și Partidul Popular (PP) își reevaluează programul, scrie 20minutos.es.